Κέλι Κλάρκσον: Πέθανε ο πρώην σύζυγός της, Μπράντον Μπλάκστοκ, σε ηλικία 48 ετών

Ο Μπράντον Μπλάκστοκ έδινε μάχη με τον καρκίνο για περίπου τρία χρόνια, όμως τους τελευταίους μήνες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί.

Την τελευταία πνοή του άφησε ο Μπράντον Μπλάκστοκ - πρώην σύζυγος της Κέλι Κλάρκσον - σε ηλικία 48 ετών, μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Στο πλευρό του βρισκόταν σύσσωμη η οικογένειά του. Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει μόλις πριν από ένα εικοσιτετράωρο, ότι αναβάλλει τις προγραμματισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις της, λέγοντας πως ο πατέρας των παιδιών της αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας. Η ίδια απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, όμως η τραγική αυτή εξέλιξη ήρθε να δώσει απαντήσεις.

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας στο US Weekly, αναφέροντας: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπράντον Μπλακστοκ. Πάλεψε γενναία με τον καρκίνο για περισσότερα από τρία χρόνια. Έφυγε ήσυχα και περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις και τις προσευχές σας και παρακαλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η Κέλι Κλάρκσον βρέθηκε στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, προσπαθώντας να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα το θέμα της υγείας του. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες και, δυστυχώς, δεν κατάφερε να βγει νικητής σε αυτή τη μάχη με τον καρκίνο.

Η τραγουδίστρια μόλις στις 6/8 είχε γράψει στον λογαριασμό της στο IG: «Δυστυχώς, χρειάζεται να αναβάλω τις υπόλοιπες εμφανίσεις της σειράς Studio Session τον Αύγουστο στο Λας Βέγκας. Συνήθως κρατώ την προσωπική μου ζωή ιδιωτική, όμως τον τελευταίο χρόνο ο πατέρας των παιδιών μου ήταν άρρωστος και αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαι πλήρως παρούσα γι’ αυτά. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όσους αγόρασαν εισιτήρια για τις συναυλίες και εκτιμώ πολύ την καλοσύνη, την κατανόηση και την υπομονή σας».

Η Κέλι Κλάρσκον και ο Μπράντον Μπλάκστοκ ξεκίνησαν τη σχέση τους στις αρχές του 2012 και περίπου ενάμιση χρόνο μετά, το φθινόπωρο του 2013, παντρεύτηκαν. Το 2014 γεννήθηκε η κόρη τους, ενώ το 2016 ήρθε στη ζωή ο γιος τους. Το 2020, η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της. Ο Μπράντον Μπλάκστοκ είχε ακόμα δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο του με την Μελίσα Άσγουορθ.