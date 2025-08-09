Ο Μπίλι Ζέιν ζωντανεύει τον Μάρλον Μπράντο στη νέα του ταινία

Ο Μπίλι Ζέιν υποδύεται τον Μάρλον Μπράντο στο Waltzing with Brando, με φόντο τη δημιουργία ενός οικολογικού παραδείσου στην Ταϊτή.

Ο θρύλος της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, Μάρλον Μπράντο, "επιστρέφει" στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ερμηνεία του Μπίλι Ζέιν στην πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία Waltzing with Brando. Ο Ζέιν, γνωστός για τον ρόλο του στον Τιτανικό, είναι τόσο ο πρωταγωνιστής όσο και παραγωγός της ταινίας, η οποία βασίζεται στα απομνημονεύματα του αρχιτέκτονα Μπέρναρντ Τζατζ.

Το φιλμ παρουσιάζει την απίθανη –σχεδόν ουτοπική– προσπάθεια του Μπράντο και του Τζατζ (τον οποίο υποδύεται ο Τζον Χέντερ) να μεταμορφώσουν τη νησιωτική ατόλη Τετεαρόα της Ταϊτής σε ένα οικολογικό καταφύγιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Μάρλον Μπράντο θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών, με επιδραστική καριέρα που καθόρισε το αμερικανικό σινεμά. Κέρδισε δύο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, για τις ερμηνείες του στο On the Waterfront (1954) και στον Νονό (1972), ενώ η παρουσία του στην οθόνη άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα με ρόλους σε ταινίες όπως Λεωφορείον ο Πόθος και Αποκάλυψη Τώρα. Επαναστάτης εντός και εκτός πλατό, ο Μπράντο ήταν γνωστός για την εσωτερική του ένταση, την προσήλωση στην τέχνη της υποκριτικής και την ενεργή κοινωνική του δράση. Η αγάπη του για τον πολιτισμό και τη φύση της Πολυνησίας οδήγησε στην αγορά της Τετεαρόα, την οποία οραματίστηκε ως οικολογικό παράδεισο.

«Είναι ένας πολυνησιακός θησαυρός, μακριά από αυτά τα κορόιδα του Χόλιγουντ», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ο Ζέιν ως Μπράντο στο τρέιλερ, το οποίο κυκλοφόρησε από το PEOPLE.

Η σκηνοθεσία και το σενάριο φέρουν την υπογραφή του Μπιλ Φίσμαν, ενώ η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο, τον Νοέμβριο του 2024. Μαζί με τον Ζέιν και τον Χέντερ, στο καστ συμμετέχουν οι Τία Καρέρε, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Ρομπ Κόρντρι, Αλέινα Χάφμαν και άλλοι.

Το "Waltzing with Brando" ξεδιπλώνει με χιούμορ και ευαισθησία τις προσπάθειες για την κατασκευή ενός βιώσιμου τουριστικού θερέτρου, μέσα από στιγμές γυμνών μπάνιων, επικίνδυνων πτήσεων και... τυχαίων τραυματισμών από χρυσά αγαλματίδια Όσκαρ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 5% των εσόδων της ταινίας θα διατεθεί στην οργάνωση Tetiaroa Society, προς τιμήν του Τζατζ, ο οποίος απεβίωσε το 2021 και υπήρξε πρωτοπόρος της περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής.

Η ταινία Waltzing with Brando θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Σεπτεμβρίου από την Iconic Releasing.