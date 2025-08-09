Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Ο Σον Νίκολσον, εγγονός του Τζακ Νίκολσον, συνελήφθη στο Λος Άντζελες για κακουργηματικές κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο Σον Νάιτ Νίκολσον, εγγονός του θρυλικού ηθοποιού Τζακ Νίκολσον, μετά τη σύλληψή του στο Λος Άντζελες για κατηγορίες κακουργηματικής ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 29χρονος μουσικός παραγωγός συνελήφθη στις 5 Αυγούστου 2025, όταν μια γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα, τον κατηγόρησε ότι της επιτέθηκε, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun. Όπως επιβεβαίωσε και το Page Six, ο Σον τέθηκε υπό κράτηση γύρω στις 5 το απόγευμα και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων πέντε ώρες αργότερα. Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 26 Αυγούστου.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Ειρηνικού της Αστυνομίας του Λος Άντζελες δήλωσε πως δεν θα δοθεί επίσημη φωτογραφία της σύλληψης του εγγονού του διάσημου ηθοποιού της ταινίας Η Λάμψη (The Shining), ενώ προς το παρόν ούτε ο Σον, ούτε η οικογένεια έχουν σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.

Ο Σον αυτοαποκαλείται στα social media ως παραγωγός και DJ που κινείται σε σκοτεινά μουσικά είδη όπως Horror Composition, Hardcore, Phonk και Dark Ambient. Στον λογαριασμό του στο Instagram εμφανίζεται με goth αισθητική, μαύρα βερνίκια νυχιών και σκούρα ρούχα, χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό όνομα Cutter Mattock.

Είναι γιος της Τζένιφερ Νίκολσον, μεγαλύτερης κόρης του Τζακ Νίκολσον και της πρώην συζύγου του, Σάντρα Νάιτ, και του Μαρκ Νόρφλιτ. Αν και οι γονείς του χώρισαν το 2003, ο Σον συνεχίζει να χρησιμοποιεί δημόσια το επίθετο "Νίκολσον".

Ο παππούς του, Τζακ Νίκολσον, 88 ετών, είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με τρία Όσκαρ στο ενεργητικό του και καριέρα δεκαετιών. Έχει αποκτήσει έξι παιδιά από διαφορετικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός ηθοποιός Ρέι Νίκολσον, που ακολούθησε τα βήματά του στο σινεμά.

Παρότι ο Σον έχει εμφανιστεί περιστασιακά σε δημόσιες εξόδους με τον παππού του, είναι περισσότερο γνωστός για τη μουσική και την εκκεντρική του περσόνα παρά για κάποια επαγγελματική πορεία στον χώρο της υποκριτικής.