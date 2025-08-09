Διακοπές στην Ελλάδα για την βασίλισσα Καμίλα σε γιοτ 30 εκατ.

Η βασίλισσα Καμίλα εθεάθη στην Ελλάδα σε superyacht δωρητή των Τόρις.

Η βασίλισσα Καμίλα πέρασε μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών στην Ελλάδα, επιβαίνοντας στο υπερπολυτελές superyacht "Zenobia", αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, που ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχο Wafic Said, γνωστό δωρητή του Συντηρητικού Κόμματος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η σύζυγος του βασιλιά Κάρολου εθεάθη να ταξιδεύει σε μερικά από τα πιο γνωστά τουριστικά σημεία της χώρας.

Η παρουσία της σε ιδιωτικό σκάφος μεγάλου χορηγού των Τόρις προκάλεσε επικρίσεις, καθώς η βασιλική οικογένεια οφείλει να διατηρεί αυστηρή πολιτική ουδετερότητα. Ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Norman Baker, δήλωσε ότι τέτοιου είδους εμφανίσεις μπορεί να δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης για τους Βρετανούς πολίτες. «Εκπροσωπούν τη χώρα ανά πάσα στιγμή και δεν είναι σαν να έχουν έλλειψη μετρητών», τόνισε.

Σύμφωνα με το Daily Mirror, o Wafic Said έχει συνδεθεί ιστορικά με τη συμφωνία-ρεκόρ πώλησης όπλων Al Yamamah μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Σαουδικής Αραβίας τη δεκαετία του 1980, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας του Serious Fraud Office πριν αυτή διακοπεί το 2006. Αν και ο ίδιος δεν ήταν παρών στο σκάφος, η στενή σχέση του με τους Συντηρητικούς και την πρώην πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες.

Η σύζυγός του, Rosemary Said, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει συνεχίσει τις δωρεές προς το Συντηρητικό Κόμμα, με ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια λίρες από το 2015, συμπεριλαμβανομένης μιας δωρεάς 8.000 λιρών τον Μάρτιο του 2024.

Η βασιλική οικογένεια, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπό της, παραμένει πολιτικά αμερόληπτη, με τον μονάρχη να μπορεί μόνο να «συμβουλεύει και να προειδοποιεί» τους υπουργούς του. Η φιλοξενία της Καμίλα στο Zenobia δεν συνιστά παραβίαση κάποιου επίσημου κανόνα, ωστόσο, όπως τονίζουν αναλυτές, ενδέχεται να θίγει τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας, ειδικά σε μια εποχή αυξημένης πολιτικής ευαισθησίας.