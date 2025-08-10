Έμμα Τόμσον: Ο Ντόναλντ Τραμπ μού ζήτησε ραντεβού - “Νόμιζα ότι ήταν αστείο”

Η Έμμα Τόμσον αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την κάλεσε για δείπνο, μιλώντας παράλληλα για την καριέρα και τις εμβληματικές ταινίες της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έμμα Τόμσον προκάλεσε έκπληξη στο κοινό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, αποκαλύπτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τής είχε ζητήσει ραντεβού. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ενός masterclass, όπου η Τόμσον θυμήθηκε ένα απροσδόκητο τηλεφώνημα που δέχτηκε στο τροχόσπιτό της, ενώ δούλευε στην ταινία «Primary Colors».

«Νόμιζα ότι ήταν αστείο. Μου είπε ότι θα ήθελε να μείνω σε ένα από τα μέρη του και ίσως να δειπνήσουμε μαζί», είπε η ηθοποιός, σχολιάζοντας με χιούμορ πως την ίδια μέρα είχε βγει το διαζύγιό της και ότι ο Τραμπ πιθανότατα αναζητούσε «κατάλληλες διαζευγμένες» για συνοδεία. «Θα μπορούσα να έχω αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!», πρόσθεσε γελώντας.

Η Τόμσον, που ξεκίνησε ως κωμικός, μίλησε και για το πολιτικό της χιούμορ, θυμίζοντας αστεία που είχε κάνει για τη Μάργκαρετ Θάτσερ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μετάβασή της στον κινηματογράφο, την επιτυχία ταινιών όπως «Howards End» και «The Remains of the Day» και πώς άντλησε έμπνευση από τη δική της οικογενειακή ιστορία και το διαγενεακό τραύμα.

Αναπολώντας το γύρισμα του «Primary Colors», θυμήθηκε πως η υπόθεση της ταινίας συνέπεσε με το σκάνδαλο Λεβίνσκι, ενώ για το «Harry Potter» παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό καλλιτεχνικά. Αντίθετα, η συγγραφή και ερμηνεία στο «Nanny McPhee» υπήρξε προσωπικά σημαντική, καθώς σχετιζόταν με τη δική της εμπειρία απώλειας του πατέρα της.

Μιλώντας για το «Love Actually», τόνισε ότι δεν περίμενε την τεράστια επιτυχία του, ενώ αποκάλυψε πως η σκηνή της στο φιλμ άγγιξε πολλές γυναίκες, επειδή έδειχνε τη δύναμη να κρύβεις τον σπαραγμό πίσω από ένα χαμόγελο.

Η Τόμσον, που παρέλαβε το βραβείο Leopard Club στο Λοκάρνο, εμφανίστηκε πρόσφατα στην ταινία «Dead of Winter» του Μπράιαν Κερκ, χαρακτηρίζοντας τον ρόλο της ως μια σπάνια απεικόνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας που πενθεί αλλά παραμένει ηρωική.