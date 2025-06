Το ζήσαμε και αυτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ προτάθηκε για Νόμπελ Ειρήνης, επειδή παρενέβη στην επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ - Ιράν

Ρεπουμπλικανός βουλευτής, με επιστολή του στην Επιτροπή Βραβείων Νόμπελ Ειρήνης, εξέφρασε την επιθυμία του να απονεμηθεί Νόμπελ στον Ντόναλντ Τραμπ, για τον ρόλο του στο τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Το πρωινό της Τετάρτης 25/6 μας βρίσκει να διαβάζουμε στα διεθνή μέσα για την επιστολή που έστειλε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής, Μπάντι Κάρτερ, στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, προκειμένου να αιτηθεί να απονεμηθεί βραβείο Νόμπελ στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ - Ιράν, συνεπώς «πρέπει» να τιμηθεί γι’ αυτό.

Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο αστείο, αλλά για ένα δημοσίευμα του «Fox news», στο οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη, που πιστεύει πραγματικά ότι πρέπει να δοθεί Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Για την ιστορία, Νόμπελ Ειρήνης έχουν λάβει οι: Οδυσσέας Ελύτης, Γιώργος Σεφέρης, Μπαράκ Ομπάμα, Μητέρα Τερέζα, Νέλσον Μαντέλα και Δαλάι Λάμα. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής ισχυρίζεται πως αν δεν είχε μεσολαβήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα είχε σταματήσει.

U.S. President Donald Trump is nominated for Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/plg2MpeRXt

— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) June 24, 2025