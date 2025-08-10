Χρυσοπλήρωσε ρολόι ο Τζεφ Μπέζος - Το έκανε δώρο στη γυναίκα του

Η Λόρεν Σάντσεζ επιδεικνύει το πολυτελές δώρο του Τζεφ Μπέζος στο ταξίδι τους στην Ίμπιζα.

Το γαμήλιο ταξίδι φαίνεται να μην έχει τέλος για τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζoς και τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ, αφού εθεάθησαν στο σούπερ γιοτ τους αξίας 485 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ίμπιζα.

Η σύζυγος του Mr. Amazon τράβηξε τα βλέμματα, καθώς διακοσμούσε τον καρπό της με ένα Richard Mille RM07 «Intergalactic Dark Night» ρολόι, το οποίο κοστίζει 250.000 ευρώ.

Αυτό το πολυτελές ρολόι φημολογείται πως είναι δώρο γάμου από τον Τζεφ Μπέζος.

Η Σάντσεζ εντυπωσίασε με το στυλ της, φορώντας ένα λευκό στράπλες φόρεμα, μεγάλο καπέλο και σκούρα γυαλιά, ενώ ο Μπέζος επέλεξε ένα πιο απλό ναυτικό σύνολο.

