Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Σεναριογράφος σε νέα σειρά για την γυναικεία ταυτότητα

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η Στέφανι Ντάνλερ και η Λένα Ντάναμ συνεργάζονται με την A24 για μια νέα σειρά στο Apple TV+ για τη γυναικεία ταυτότητα.

Το Apple TV+ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης μιας νέας, άτιτλης προς το παρόν, τηλεοπτικής σειράς που θα εξερευνά τη γυναικεία ταυτότητα και τη σύγχρονη μητρότητα. Το σενάριο και την παραγωγή υπογράφουν η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και η συγγραφέας Στέφανι Ντάνλερ, ενώ η Λένα Ντάναμ αναλαμβάνει την εκτελεστική παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Good Thing Going.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Deadline, η Ραταϊκόφσκι, γνωστό μοντέλο και ηθοποιός, θα έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ το έργο αυτό σηματοδοτεί το σεναριογραφικό της ντεμπούτο μετά την επιτυχία του βιβλίου της “My Body”, που βρέθηκε στη λίστα των μπεστ σέλερ των New York Times. Την παραγωγή έχει αναλάβει η A24, το στούντιο πίσω από το Euphoria του HBO, αλλά και την ταινία On the Rocks της Σοφία Κόπολα.

Η νέα σειρά θα φέρει ξανά κοντά τη Ραταϊκόφσκι και τη Ντάναμ, οι οποίες συνεργάστηκαν πρόσφατα στη σειρά του Netflix “Too Much”. Στη συγκεκριμένη παραγωγή, η Ραταϊκόφσκι υποδύθηκε τη Γουέντι Τζόουνς, ενώ η Ντάναμ συνδημιούργησε την ιστορία μιας Νεοϋορκέζας που μετακομίζει στο Λονδίνο μετά από χωρισμό.

Η Στέφανι Ντάνλερ έγινε γνωστή από το διεθνές μπεστ σέλερ Sweetbitter, το οποίο μετέτρεψε σε τηλεοπτική σειρά για το Starz, βασισμένο στις εμπειρίες της από την εστιατορική ζωή της Νέας Υόρκης. Το 2020 κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της Stray, εστιάζοντας σε θέματα οικογενειακής δυσλειτουργίας και εθισμού.

Η Λένα Ντάναμ, δημιουργός και πρωταγωνίστρια του βραβευμένου με Χρυσή Σφαίρα “Girls”, έχει στο ενεργητικό της πολλές σκηνοθετικές και συγγραφικές δουλειές, όπως οι ταινίες Tiny Furniture, Sharp Stick και Catherine Called Birdy.

Με την ισχυρή ομάδα δημιουργών, τη σφραγίδα της A24 και τη θεματική που αγγίζει καίρια ζητήματα για τις γυναίκες, η σειρά αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών.