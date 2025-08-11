Ο Λίαμ Νίσον έγινε viral με την απροσδόκητη απάντησή του για το “τι είναι Labubu”

Μπορεί οι Labubu να έχουν γίνει viral σε ολόκληρο τον πλανήτη, ωστόσο ο Λίαμ Νίσον φαίνεται πως ζει στον δικό του κόσμο - μακριά από τα trends του διαδικτύου.

Οι Labubu αποτελούν αναμφισβήτητα τις πιο δημοφιλείς κούκλες παγκοσμίως - τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες. Και μπορεί εμείς να μην καταλαβαίνουμε τον λόγο πίσω από αυτή την εμμονή των celebrities - και όχι μόνο - να αγοράζουν έναντι αρκετών χρημάτων τέτοιες κούκλες ως διακοσμητικά για τη τσάντα τους, ωστόσο πρέπει να παραδεχτούμε το μέγεθος αυτού του trend. Ο Λίαμ Νίσον, βέβαια, ούτε που έχει αντιληφθεί τι χαμός συμβαίνει με τις Labubu.

Πρόσφατα, ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο «Fox News» και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του τού έδειξαν μια φωτογραφία με τις Labubu, θέτοντάς του το ερώτημα “τι είναι αυτές;”. Ο Λίαμ Νίσον δεν έκρυψε την έκπληξή του και απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως δεν αναγνωρίζει περί τίνος πρόκειται. «Όχι, δεν έχω ιδέα. Σοβαρά δεν ξέρω», ήταν τα λόγια του.

Ναι, υπάρχει άνθρωπος που δεν γνωρίζει τις Labubu και αυτός είναι ο Λίαμ Νίσον

Μπορεί αυτά τα πολύχρωμα παιχνίδια να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες μανίες της ποπ κουλτούρας, ωστόσο φαίνεται πως δεν έχουν αγγίξει τον Λίαμ Νίσον. Όταν, λοιπόν, του εξήγησαν πως στη φωτογραφία απεικονίζεται μία Labubu, ο ίδιος συνέχισε να κοιτάει σαστισμένος, μη καταλαβαίνοντας τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. «Εντάξει. Είναι μια χνουδωτή κούκλα ή μπορείς να τη φας;», ρώτησε ευθέως, μαθαίνοντας κάπως έτσι τι εστί Labubu.

Ο Λίαμ Νίσον δεν είναι ότι πηγαίνει κόντρα στα trends της εποχής απλώς δεν τον αφορούν, δεν τον απασχολούν. Ο ηθοποιός ανήκει στην μειονότητα των ανθρώπων που δεν συμπεριλαμβάνεται στο fan club των Labubu - σε αντίθεση με πολλούς άλλους celebrities, όπως η Ριάνα, η Κιμ Καρντάσιαν, η Ντούα Λίπα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, που και γνωρίζουν και έχουν στη συλλογή τους Labubu.

Για την ιστορία, οι Labubu δημιουργήθηκαν από τον καλλιτέχνη του Χονγκ Κονγκ Kasing Lung και πωλούνται από την Pop Mart, η οποία στην περιγραφή τους αναφέρει πως πρόκειται για «ένα διαβολικό αλλά χαριτωμένο τέρας με μυτερά αυτιά, ένα γοητευτικά σκανταλιάρικο χαμόγελο και πολύ αιχμηρά δόντια». Αυτά τα αμφιλεγόμενα αξεσουάρ έχουν τρελάνει εκατομμύρια κόσμου που κάνει τα πάντα για να αγοράσει μία Labubu για την τσάντα ή το πορτοφόλι του. Και αν για κάτι είμαστε σίγουροι, είναι πως ο Λίαμ Νίσον δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.