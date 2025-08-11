Ο Αντόνιο Μπαντέρας μιλάει για το έμφραγμα που υπέστη το 2017, το Hollywood και το πώς βλέπει τη ζωή στα 65

Tην Κυριακή, ο Αντόνιο Μπαντέρας έγινε 65 ετών. Έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε που ο ηθοποιός υπέστη έμφραγμα, αλλά σήμερα λέει πως ήταν «ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί. Σοβαρά. Υπάρχουν πολλοί τύποι εμφράγματος, ο καθένας το βιώνει με διαφορετικό τρόπο», υποστηρίζει σε συνέντευξή του στην EL PAÍS. Το πρόγραμμά του για τις νέες ταινίες στις οποίες θα παίξει μπορεί να είναι φορτωμένο, αλλά πάντα βρίσκει χρόνο για τον εαυτό του. Γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.

«Το δικό μου έμφραγμα ήταν μια πραγματικά σοβαρή προειδοποίηση. Άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη ζωή», θυμάται στη συνέντευξή του. «Για παράδειγμα, το προηγούμενο βράδυ κάπνισα το τελευταίο μου τσιγάρο. Πέρα από την υγεία, με έκανε να αναρωτηθώ γιατί ήμουν ηθοποιός, τι ήθελα να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Και η μετέπειτα σκέψη με έφερε πίσω στη σκηνή».

Η πρώτη του επαφή με την υποκριτική ήταν μέσω του μουσικού θεάτρου. Όταν κέρδισε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο φεστιβάλ των Καννών, ο δημοσιογράφος συνάντησε τον Αντόνιο Μπαντέρας να κλαίει με το βραβείο στα χέρια του. Δεν είναι πιο σημαντικό το Όσκαρ από το βραβείο των Καννών, θα σκεφτόταν κάποιος; Η απάντησή του εκείνο το Μάιο του 2019 ήταν: «Είμαι ηθοποιός θεάτρου, αυτό είναι το πιο σημαντικό». Έξι χρόνια αργότερα, υπογραμμίζει αυτήν την πεποίθησή του: «Λόγω της επικράτησης του ψηφιακού κόσμου και της τεχνητής νοημοσύνης, δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Αυτή η γραμμή έχει γίνει εξαιρετικά ασαφής. Και το θέατρο έχει μετατραπεί σε ένα είδος καταφυγίου για την αλήθεια. Υπάρχουν πολλές αλήθειες που μπορούν να εμφανιστούν στη σκηνή, ανάλογα με το ποιος γράφει ένα έργο, ποιος το σκηνοθετεί, τους ηθοποιούς. Ωστόσο, υπάρχει μια πραγματικότητα, μια που είναι αντικειμενική για όλους, και αυτή είναι ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων από σάρκα και οστά που αφηγείται μια ιστορία σε μια άλλη ομάδα ανθρώπων από σάρκα και οστά», υποστηρίζει ο Αντόνιο Μπαντέρας.

«Στα 20 μου πίστευα ότι οι 65χρονοι περπατούσαν με μπαστούνι», ομολογεί γελώντας. «Δεν αισθάνομαι έτσι, δεν βλέπω το τέλος... Ίσως κάνω πράγματα που δεν πρέπει να κάνω. Αλλά οι γιατροί δεν μου λένε τίποτα. Ότι είμαι καλά, ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ότι μπορώ να κάνω σπορ, να διαβάζω. Παλιά, στα 65 χρόνια συνταξιοδοτούνταν κανείς. Τώρα όχι, γίνεται αργότερα, αν και ακούγεται σαν σημαντική ημερομηνία, έτσι δεν είναι;», συνεχίζει ο Αντόνιο Μπαντέρας μιλώντας για το πώς αισθάνεται τώρα στα 65. «Κοίτα, τώρα θα αρχίσω μαθήματα μουσικής θεωρίας και αγόρασα ένα πιάνο. Νομίζω ότι θα ήμουν από αυτούς που αν σταματήσουν πεθαίνουν. Και δουλεύω σε αυτό που μου αρέσει, ήταν η τύχη της ζωής μου αυτή».

