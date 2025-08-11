CELEBRITIES

Παραμένει απούλητη η βίλα του Drake στο Μπέβερλι Χιλς - Πόσα ζητά

11 Αυγούστου 2025

Παραμένει απούλητη η βίλα του Drake στο Μπέβερλι Χιλς - Πόσα ζητά
Αφού δεν υπήρξε ζήτηση στην τιμή των 88 εκατ. δολαρίων, ο Καναδός καλλιτέχνης ελπίζει να προσελκύσει προσφορές με μια μείωση κατά 9 εκατ. δολάρια στα 79 εκατ. δολάρια για το ακίνητό του

Η έπαυλη του Drake στο Μπέβερλι Χιλς βρίσκεται στην αγορά για αρκετό χρονικό διάστημα, όμως δεν έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον δυνητικών αγοραστών, με αποτέλεσμα ο ράπερ να χαμηλώνει την τιμή προκειμένου να την πουλήσει.

Αφού δεν υπήρξε ζήτηση στην τιμή των 88 εκατ. δολαρίων, ο Καναδός καλλιτέχνης ελπίζει να προσελκύσει προσφορές με μια μείωση κατά 9 εκατ. δολάρια στα 79 εκατ. δολάρια για το ακίνητό του. Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο του 2022, αγόρασε το θέρετρο για 75 εκατ. δολάρια ενώ μετά από 13 μήνες την έβαλε προς πώληση στην αγορά αξιώνοντας το ποσό των 88 εκατ. δολαρίων. Αν πετύχει την νέα τιμή πώλησης από την έκπτωση, ο Καναδός καλλιτέχνης θα εξακολουθεί να έχει κέρδος 4 εκατ. δολαρίων.

