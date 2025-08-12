Η Κρίστεν Μπελ πρωταγωνιστεί σε καμπάνια για εσώρουχα περιόδου και στέλνει το μήνυμα που είχαμε ανάγκη να ακούσουμε

«Δεν νομίζω ότι κάνει καλό στο μυαλό μιας γυναίκας να νιώθει ότι πρέπει να κρατήσει αυτήν την εμπειρία που έχει μία φορά τον μήνα, μυστική από όλους»

Αν είσαι γυναίκα, γνωρίζεις πολύ καλά πώς πάει το πράγμα: Κάθεσαι για ώρες στο γραφείο επειδή έχεις δουλειά και μόλις σηκωθείς (και τυχαίνει να βρίσκεσαι σε αυτές τις μέρες του μήνα), αμέσως θα σε πιάσει φόβος και ανασφάλεια για το αν έχεις λερωθεί. Συνήθως θα ρωτήσεις μια φίλη ή συνάδελφο: «Μπορείς να μου πεις αν έχω λερωθεί;» και εκείνη θα τσεκάρει διακριτικά. Δεν είναι καθόλου ωραίο, το ξέρουμε.

Τώρα, η Knix – ένα brand με αδιάβροχα εσώρουχα, ελπίζει να βάλει τέλος σε αυτόν τον πανικό και την ντροπή γύρω από την περίοδο. Στη νέα της καμπάνια «You're Good», πρωταγωνιστεί η Κρίστεν Μπελ. «Ανακάλυψα την εταιρεία πριν από περίπου 10 χρόνια και με εξέπληξε το πόσο άνετα και διακριτικά ήταν τα προϊόντα της», είπε σε συνέντευξή της στο Refinery29. «Δεν μου αρέσει το μέγεθος των σερβιετών. Δεν μου αρέσει το άγχος των ταμπόν. Η Knix ικανοποιούσε όλες τις απαιτήσεις μου. Ήταν απόλυτα αξιόπιστη, ακόμα και τις ημέρες με πιο έντονη ροή. Και ήμουν περήφανη για τον εαυτό μου που μείωσα τα απορρίμματά μου και δεν χρησιμοποιούσα προϊόντα μιας χρήσης για την περίοδο», συνέχισε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κρίστεν Μπελ μιλάει για την περίοδο και την υγιεινή εκείνων των ημερών. Και είναι κάτι που προτρέπει τις κόρες της, αλλά και τις φίλες της να κάνουν. «Προσωπικά, δεν νομίζω ότι η περίοδος είναι το πιο ταμπού θέμα από οποιοδήποτε άλλο θέμα στον κόσμο. Και δεν νομίζω ότι κάνει καλό στο μυαλό μιας γυναίκας να νιώθει ότι πρέπει να κρατήσει αυτή την εμπειρία που έχει μία φορά τον μήνα μυστική από όλους», υποστήριξε στη συνέντευξή της. «Ελπίζω ότι όταν οι άνθρωποι κοιτάζουν μια διαφημιστική πινακίδα και βλέπουν κάποια να ποζάρει με εσώρουχα περιόδου αυτό θα τους υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζεται να είναι ταμπού».

Ενημερωτικά, εκτός από αυτήν τη νέα καμπάνια, η εταιρεία επεκτείνεται στις ΗΠΑ με το πρώτο της κατάστημα στη Νέα Υόρκη αυτόν το μήνα, το οποίο θα προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου, σύμφωνα με ανακοίνωση. Επιπλέον, η εταιρεία θα δωρίσει 100.000 δολάρια σε έναν οργανισμό που ασχολείται με την περίοδο και θα επιλεγεί από την Κρίστεν Μπελ.

