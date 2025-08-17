Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ μπορεί να επέλεξαν ή όχι να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο πριν παντρευτούν, αλλά εμείς εδώ είμαστε για να σου πούμε αρχικά τι είναι αυτό το συμβόλαιο

Η συζήτηση για τα προγαμιαία συμβόλαια ήρθε πάλι στην επιφάνεια με τον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ που έλαβε χώρα τον Ιούνιο. Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Amazon έχει παντρευτεί μία φορά στο παρελθόν και επειδή στον πρώτο γάμου του, δεν είχε προγαμιαίο συμβόλαιο με τη σύζυγό του, Μακένζι Σκοτ, ο χωρισμός τους της άφησε μερίδιο 4% στην Amazon, δηλαδή περίπου 36 δισεκατομμύρια δολάρια, τότε.

Τα προγαμιαία συμβόλαια στιγματίζονταν στο παρελθόν ως «αντιρομαντικά» και ως ένδειξη ότι τουλάχιστον ένας σύντροφος (ή η οικογένεια του συντρόφου) δεν εμπιστευόταν τον επόμενο σύζυγο ή ανησυχούσε ότι ο γάμος δεν θα διαρκούσε. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, στις ΗΠΑ γενικότερα, στο Hollywood ειδικότερα, τα ζευγάρια τα αναζητούν περισσότερο. Και μάντεψε, τα ζευγάρια για τα οποία τα προγαμιαία συμβόλαια είναι αναμφισβήτητα τα πιο κρίσιμα είναι εκείνα στα οποία ο ένας σύντροφος κατέχει μια επιχείρηση.

Κι αυτά, είναι 7 διάσημα ζευγάρια που, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν υπέγραψαν προγαμιαίο συμβόλαιο

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ (2022 -2024)

Οι «Μπένιφερ» αναζωπύρωσαν τον έρωτά τους το 2021 και παντρεύτηκαν την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με το People, τμήματα της αίτησης διαζυγίου της Τζένιφερ Λόπεζ του 2024, σχετικά με την «κοινή και ξεχωριστή περιουσία», υποδεικνύουν ότι οι πρώην σύζυγοι δεν παντρεύτηκαν κάνοντας προγαμιαίο συμβόλαιο.

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ (2018 - σήμερα)

Το ζευγάρι φέρεται να παντρεύτηκε χωρίς να υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Την επόμενη χρονιά, μια πηγή κοντά στο ζευγάρι προφανώς δήλωσε στο US Weekly ότι ο Τζάστιν Μπίμπερ «φοβόταν που δεν έχει προγαμιαίο συμβόλαιο», αλλά παρέμεινε αφοσιωμένος στη σωστή επίλυση τυχόν μελλοντικών προβλημάτων.

Μελ Γκίμπσον και Ρόμπιν Μουρ (1980 - 2011)

Κατά τη στιγμή του διαζυγίου του ζευγαριού, η περιουσία του Μελ Γκίμπσον φέρεται να έφτανε περίπου στα 850 εκατομμύρια δολάρια. Επειδή εκείνος και η Ρόμπιν δεν είχαν προγαμιαίο συμβόλαιο, το ζευγάρι μοίρασε τα περιουσιακά του στοιχεία στη μέση, συμπεριλαμβανομένων των 600 εκατομμυρίων δολαρίων που κέρδισε ο ηθοποιός από την ταινία «Τα Πάθη του Χριστού». Εκείνη την εποχή, ήταν ένας από τους πιο ακριβούς διακανονισμούς διαζυγίου στην ιστορία του Hollywood.

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ (2018 - σήμερα)

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ φαίνεται να μην υπέγραψαν προγαμιαίο συμβόλαιο για τον γάμο τους. Προφανώς, το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπει μερικά νομικά κομμάτια διαφορετικά από τις ΗΠΑ και δεν εφαρμόζονται αυτόματα. Επίσης, απλώς δεν είναι κάτι που κάνουν οι Βασιλικοί.

Σίντι Σίλβα και Κέβιν Κόστνερ (1978 - 1994)

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο κολέγιο. Οι δυό τους παντρεύτηκαν λίγο μετά την αποφοίτησή τους. Όταν χώρισαν 16 χρόνια μετά, η Σίντι έλαβε έναν διακανονισμό 80 εκατομμυρίων δολαρίων, πιθανώς λόγω έλλειψης προγαμιαίου συμβολαίου, σύμφωνα με το Business Insider.

Λόρεν Μίλερ και Σεθ Ρόγκεν (2011 - σήμερα)

Σε ένα επεισόδιο του The Howard Stern Show το 2011, ο Σεθ μίλησε για τον επερχόμενο γάμο του με τη Λόρεν Μίλερ. Ο παρουσιαστής τότε, τον παρότρυνε να κάνει προγαμιαίο συμβόλαιο και τόνισε παραδείγματα διάσημων που έδωσαν τεράστια χρηματικά ποσά μετά το διαζύγιο. Ο Σεθ απάντησε: «Ο γάμος μπορεί να είναι ακριβός κι αν χάσω εκατομμύρια, τότε θα είναι τα καλύτερα εκατομμύρια που έχω ξοδέψει».

Τζεφ Μπέζος Μακένζι Σκοτ (1993 - 2019)

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι δεν είχε προγαμιαίο συμβόλαιο όταν παντρεύτηκε το 1993 - πριν καν ιδρυθεί η Amazon. Μετά από 25 χρόνια, ο Τζεφ Μπέζος ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και κατά τη στιγμή του διαζυγίου ο διακανονισμός έδωσε στη Μακένζι το 25% των μετοχών της εταιρείας. Η αξία των μετοχών της εκτιμάται στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την κατέστησε την τρίτη πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Με βάση τις δημόσιες ανακοινώσεις της, έχει δωρίσει 19,2 δισεκατομμύρια δολάρια.