Η Σάρον Στόουν στον Guardian: Η κακοποίηση από τον παππού της, η επιστροφή της μετά το εγκεφαλικό και η εχθρότητα της κοινωνίας απέναντι στις γυναίκες

Η Σάρον Στόουν, πιο αφοπλιστική από ποτέ

Έγινε παγκοσμίως γνωστή με τις ταινίες «Basic Instinct» και «Casino». Tις περισσότερες φορές, την έχουμε δει σε ρόλο «κακιάς». Είναι μια γυναίκα που δεν της αρέσει το small talk, θεωρεί τον εαυτό της ντροπαλό και σίγουρα δεν ξέρεις ποτέ τι να περιμένεις από εκείνη. Η Σάρον Στόουν γνωρίζει τι σημαίνει δύναμη, επιβίωση, κακοποίηση. Και για όλα αυτά μίλησε σε συνέντευξή της στον Guardian.

Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες. Ποτέ δεν είχαν καλές σχέσεις, είπε στη συνέντευξη. «Η μαμά μου δεν ήταν ευδιάθετη. Ήταν πολύ αστεία, αλλά μου έλεγε φοβερά πράγματα. Η Ντοτ (η μητέρα της) έβριζε σαν Πορτογάλος λιμενεργάτης [...] Και όταν το τελευταίο πράγμα που σου λέει η μητέρα σου πριν πεθάνει είναι: "Μιλάς πάρα πολύ, με κάνεις να θέλω να αυτοκτονήσω", και όλο το δωμάτιο γελάει, σκέφτεσαι: "Αυτό είναι δύσκολο να το δεχτείς, μαμά!"».

Η κακοποίηση από τον παππού της

Η Σάρον Στόουν ανακάλυψε ότι ο παππούς της, από τη μητέρα της, ήταν βίαιος, κακοποιός και παιδεραστής. Είπε ότι δεν υπήρχε μέρα στη ζωή της μητέρας της που να μην είχε δεχτεί ξύλο από εκείνον, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε από το πατρικό της σπίτι στα 9, για να εργαστεί ως οικιακή βοηθός. Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε επίσης ότι ο παππούς της είχε κακοποιήσει εκείνη και την αδελφή της όταν ήταν μικρές.

Για μεγάλο μέρος της ζωής της πίστευε ότι η μητέρα της τη μισούσε. Μόνο αργότερα, όταν ήρθαν πολύ πιο κοντά, κατάλαβε πόσο ταραγμένη ήταν η ζωή της και τις επιπτώσεις που αυτό είχε για εκείνη και τα αδέλφια της. Η μητέρα της είχε φρικτό θάνατο. «Φοβόταν απελπισμένα ότι όταν θα πέθαινε, η μητέρα και ο πατέρας της θα ήταν εκεί. Δεν ήθελε να πεθάνει, γιατί δεν ήθελε να τους δει, επειδή ήταν τόσο απαίσιοι. Έτσι την έπεισα ότι τους είχα βάλει στη φυλακή και ότι δεν θα ήταν εκεί. Ζούσε σε μια κόλαση», τόνισε.

«Κανείς δεν περνάει από αυτήν τη ζωή αλώβητος. Γιατί λοιπόν προσποιούμαστε ότι κάποιος το κάνει;».

Η Σάρον Στόουν στα απομνημονεύματά της, περιγράφει ότι ήταν κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο με τον παππού της και την αδελφή της. Σε ένα σημείο, γράφει ότι ο παππούς της κακοποίησε σεξουαλικά την αδελφή της. Κακοποίησε σεξουαλικά και την ίδια. «Κατάφερα να ξεφύγω όταν ήμουν 5 ή 6 ετών, πριν αρχίσει να με κακοποιεί "πολύ". Ήμουν πολύ έξυπνο παιδί. Γλίτωσα με πολύ πιο ήπια κακοποίηση από ό,τι άλλα παιδιά», σημείωσε στη συνέντευξή της. Η Στόουν γνωρίζει ότι έχει αναστατώσει τους ανθρώπους αποκαλύπτοντας οικογενειακά μυστικά, αλλά είναι πρόθυμη να πληρώσει το τίμημα. «Όταν είσαι αυτός που σπάει την οικογενειακή αλυσίδα, κανείς δεν σε συμπαθεί, σωστά; Η οικογένειά σου δεν σε συμπαθεί, οι φίλοι σου δεν ξέρουν τι σου συμβαίνει. Οι άνθρωποι απλά πιστεύουν ότι είσαι τρελός και ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου».

Το «Βασικό Ένστικτο»

Το 1980, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του Γούντι Άλεν «Stardust Memories», εντυπωσιάζοντας με την ομοιότητά της με τη Μέριλιν Μονρόε. Γενικά είχε εργαστεί και ως μοντέλο. Μετακόμισε στο Hollywood και πήρε μαθήματα από τον δάσκαλο υποκριτικής Ρόι Λοντον. Κατά την επόμενη δεκαετία, έπαιξε σε πολλούς «ξεχασμένους ρόλους».

Το «Βασικό Ένστικτο» είναι η ταινία που την καθόρισε – όχι με απόλυτα καλό τρόπο. Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία και έγινε η ένατη ταινία με τα υψηλότερα έσοδα του 1992, αποσπώντας περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν το θέμα συζήτησης εκείνης της χρονιάς. Και μετά υπήρχε αυτή η εικόνα. Ή, τουλάχιστον, η ιδέα της. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου - πολύ σύντομο για να το καταγράψει κανείς πλήρως, εκείνο όπου η Σάρον Στόουν ξεσταυρώνει τα πόδια της.

Η ίδια είπε ότι είχε εξαπατηθεί για το πλάνο. Στα απομνημονεύματά της γράφει ότι της ζητήθηκε να βγάλει τα εσώρουχά της για να αποτρέψει την αντανάκλαση του φωτός και της είπαν ότι δεν θα φαινόταν τίποτα αποκαλυπτικό. Δεν είχε ιδέα ότι θα χρησιμοποιούνταν, όπως ξέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκε. Απογοητευμένη, σκέφτηκε να κινηθεί νομικά εναντίον των δημιουργών της ταινίας, αλλά τελικά δεν το έκανε. Το «Βασικό Ένστικτο» δημιούργησε τη Σάρον Στόουν και, σε κάποιο βαθμό, την κατέστρεψε.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο και οι ρόλοι της ως κακιά

Το 2000, εκείνη και ο δεύτερος σύζυγός της υιοθέτησαν τον Ρόαν και επικεντρώθηκε στη μητρότητα. Ένα χρόνο αργότερα, στα 43 της, υπέστη ένα σχεδόν θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι θαύμα που επέζησε - είπε ότι ο εγκέφαλός της αιμορραγούσε για εννέα ημέρες και οι γιατροί της έδιναν 1% πιθανότητες επιβίωσης. Έπρεπε να ξαναμάθει να περπατάει, να μιλάει και να διαβάζει. Παραδόξως, ανάρρωσε πλήρως, αλλά οι προτάσεις για εργασία σταμάτησαν.

«Εκείνες τις μέρες, ως γυναίκα, αν σου συνέβαινε κάτι, τελείωνες».

«Ήταν σαν να έκανες κάτι κακό ή λάθος. Έτσι, ακόμα και όταν ήθελα να επιστρέψω στη δουλειά, σκεφτόμουν: "Σίγουρα, μπορείς να κάνεις τέσσερα επεισόδια του Νόμου και Τάξης", και αυτό ήταν όλο. Έκανα ό,τι μου επιτρεπόταν για να πληρώσω την τιμωρία μου που αρρώστησα». Πόσο κράτησε αυτό; «Αυτό συνεχιζόταν ασταμάτητα και δεν έβγαζα τίποτα. Και τελικά έγινε αδύνατο να εργαστώ».

Γιατί την παρουσιάζουν τόσο συχνά ως κακιά; «Νομίζω ότι οι πολύ όμορφοι, έξυπνοι άνθρωποι γίνονται αντιληπτοί με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Επειδή είμαι μια όμορφη γυναίκα, είναι πιο εύκολο να μην είμαι συναισθηματικά έξυπνη, να μην είμαι κάποια με βάθος, να μην είμαι τρυφερή, να μην είμαι γεμάτη. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πραγματικά ότι μια όμορφη γυναίκα είναι προσιτή». Και η έλλειψη προσβασιμότητας, για εκείνη, θεωρείται ως μια μορφή κακίας. «Οι άντρες δεν σου ζητούν καν να βγεις ραντεβού επειδή δεν μπορούν να φανταστούν ότι είσαι προσιτή. Στην κοινωνία, δεν έχουμε πει ποτέ σε μια γυναίκα ότι μπορεί να είναι όμορφη και έξυπνη. Και ευγενική. Και καλή. Και αστεία. Και μαμά. Και αυτή που βγάζει τα προς το ζην. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπορούσε να είναι όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τότε: "Θεέ μου, θα ήταν ίση με έναν άντρα". Αν ήμουν όμορφη και έξυπνη και ευγενική, τι θα συνέβαινε στην κοινωνία;»