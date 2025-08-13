Ο Τζίμι Κίμελ απέκτησε ιταλική υπηκοότητα εν μέσω της αντιπαράθεσης με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζίμι Κίμελ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Αμερική εξαιτίας του νέου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια κίνηση που δείχνει πως προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, ο γνωστός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ γνωστοποίησε ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα. Η αποκάλυψη αυτή ήρθε σε μια περίοδο έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που ο παρουσιαστής εκφράζει ανοιχτά την απογοήτευσή του για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση. Η απόκτηση δεύτερης υπηκοότητας φαίνεται πως αποτελεί μια «κίνηση ασφάλειας», ενώ ζει σε ένα αβέβαιο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ο Τζίμι Κίμελ έχει ανάγκη να προετοιμαστεί για κάθε σενάριο, αφού οι πολιτικές πρακτικές του Ντόναλντ Τραμπ τον βρίσκουν αντίθετο. Η αποκάλυψη περί ιταλικής υπηκοότητας έγινε στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν, που, μεταξύ άλλων, ο 57χρονος παρουσιαστής εξέφρασε τις απόψεις του για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Jimmy Kimmel reveals he has Italian citizenship, hints at moving to Europe over Trump’s second term: ‘It’s just unbelievable’ https://t.co/uACQY0muzS pic.twitter.com/eSn9f12Dcy — New York Post (@nypost) August 12, 2025

Ο Τζίμι Κίμελ δεν αποκλείει να εγκαταλείψει την Αμερική

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του podcast, η Σάρα Σίλβερμαν σημείωσε πως πολλοί άνθρωποι σήμερα σκέφτονται να αποκτήσουν διπλή υπηκοότητα, ρωτώντας τον Τζίμι Κίμελ αν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνος απάντησε με ειλικρίνεια: «Ναι, έχω αποκτήσει ιταλική υπηκοότητα». Αυτή την απάντηση σίγουρα δεν την περίμενε.

Μιλώντας για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ο παρουσιαστής ανέφερε ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι περίμεναν πολλοί. «Είναι σχεδόν απίστευτο. Νομίζω πως είναι ακόμη χειρότερο απ’ όσο θα ήθελε ο ίδιος», σχολίασε. Η Σάρα Σίλβερμαν ανέφερε τότε πως ίσως όσοι ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να έχουν πια μετανιώσει και ότι, παρά τις διαφορές, η προεδρία του θα μπορούσε τελικά να φέρει ενότητα στον λαό. Ο Τζίμι Κίμελ πρόσθεσε από την πλευρά του, πως το να αλλάξει κανείς γνώμη για τις πολιτικές θέσεις του είναι σπάνιο φαινόμενο, υπογραμμίζοντας πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να παραδεχτεί πως έκανε λάθος.

Το παρασκήνιο της αντιπαράθεσης με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η δημόσια κόντρα ανάμεσα στον Τζίμι Κίμελ και τον Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώθηκε πρόσφατα, με αφορμή την ακύρωση της εκπομπής του Στίβεν Κολμπερτ, «The Late Show», στις 17 Ιουλίου. Το γεγονός αυτό συνέβη λίγες μέρες μετά τις έντονες επικρίσεις του Στίβεν Κολμπερτ προς το τηλεοπτικό δίκτυο CBS σχετικά με τον οικονομικό διακανονισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το CBS διαβεβαίωσε πως η απόφαση για την ακύρωση ήταν καθαρά οικονομική και δεν είχε σχέση με το περιεχόμενο ή την επιτυχία της εκπομπής.

Ο Τζίμι Κίμελ έδειξε δημόσια τη στήριξή του στον Στίβεν Κολμπερτ, αναρτώντας στα social media ένα βίντεο που έγραφε: «Σ’ αγαπώ, Στίβεν», ενώ παράλληλα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς το CBS. Την ίδια ημέρα, ο παρουσιαστής δημοσίευσε φωτογραφίες από μια διαδήλωση κατά του Τραμπ, όπου συμμετείχε μαζί με την οικογένειά του.

