«Ήταν τόσο ευγενική που με άφησε να μείνω στο σπίτι της»

Φαντάσου να φιλοξενείς μια φίλη σου και τη μαμά της σπίτι σου, η μαμά της να έχει φίδι για κατοικίδιο (ας το προσπεράσουμε αυτό), το φίδι να έχει το όνομα Ορφέας και με έναν παράξενο τρόπο να χάνεται οριακά μέσα στο σπίτι. Έχουμε δει θρίλερ να ξεκινάει έτσι. Μόνο που αυτήν τη φορά, όσα λέμε παραπάνω δεν είναι μυθοπλασία, έγιναν όλα στο σπίτι της Τέιλορ Σουίφτ.

Η Ζόι Κράβιτζ εξήγησε αναλυτικά το περιστατικό. Λοιπόν, η ηθοποιός και σκηνοθέτρια έκανε μια πρόσφατη εμφάνιση στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», όπου θυμήθηκε ότι παραλίγο να χάσουν τον Ορφέα, το κατοικίδιο της μητέρας της, Λίσα Μπονέ, στο σπίτι της pop star. H Zόι Κράβιτζ εξήγησε ότι εκείνη και η μητέρα της έμεναν στο σπίτι της Τέιλορ Σουίφτ αφού εκκένωσαν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο.

«Ήταν τόσο ευγενική που με άφησε να μείνω στο σπίτι της», είπε η Κράβιτζ. «Η μαμά μου ζει στο Τοπάνγκα Κάνιον, οπότε της είπα: “Όχι, είναι επικίνδυνο μέρος. Έλα εδώ μαζί μου". Η μαμά μου έχει ένα φίδι ως κατοικίδιο. Ήρθε μαζί με το φίδι. Τελικά μείναμε εκεί για περίπου δύο εβδομάδες. Η Τέιλορ έχει ένα πολύ όμορφο σπίτι. Νομίζω ότι είναι από τη δεκαετία του '30, είναι ένα όμορφο σπίτι, κάτι που θέλεις να διατηρήσεις και να φροντίσεις», σημείωσε.

Όλα, φαινομενικά κυλούσαν ομαλά. «Εγώ ήταν να φύγω. Η μαμά μου θα έμενε περισσότερο. Εγώ έπρεπε να φύγω για τη δουλειά», διηγήθηκε η Ζόι Κράβιτζ. «Είχα αρχίσει να μαζεύω τα πράγματά μου και έλεγα στη μαμά μου: "Θέλω πραγματικά να είμαι καλή φιλοξενούμενη. Μου αρέσει να αφήνω τα δωμάτια καλύτερα από ό,τι τα βρήκα. Θέλω να νομίζει η Τέιλορ ότι δεν ήμασταν ποτέ εδώ», συνέχισε. «Έτσι, άρχισα να καθαρίζω, ήμουν κάτω και εκείνη ήταν πάνω, όταν χτύπησε το τηλέφωνό μου και ήταν η μαμά μου».

Η μητέρα της την πήρε, οριακά αγχωμένη, και της είπε να πάει στο μπάνιο. Μην πολυλογούμε, ο Ορφέας είχε βρει μια μικρή τρύπα στο μπάνιο και είχε χωθεί εκεί. Η κατάσταση έγινε πολύ γρήγορα επικίνδυνη. Η Ζόι Κράβιτζ φώναξε τον βοηθό της, μαζί με τη μητέρα της φώναξαν τον υπεύθυνο του σπιτιού και με τα πολλά κατέστρεψαν το μπάνιο. «Ξύναμε τους τοίχους, αφαιρούσαμε πλακάκια. Είπα στον διαχειριστή του σπιτιού της ότι προφανώς, θα πληρώσω για να επισκευαστούν τα πάντα. Και τον παρακαλούσα να μην πει κάτι στην Τέιλορ μέχρι να επισκευαστούν».

Είχε happy end; Είχε, ευτυχώς.

