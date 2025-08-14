O Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι 50, αλλά νιώθει 32 και δηλώνει: “Δεν θέλω να σπαταλάω άλλο τον χρόνο μου”

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στα 50 του, είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος για όσα θέλει και όσα δεν θέλει να έχει η ζωή του.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φωτογραφήθηκε για το φθινοπωρινό τεύχος του περιοδικού Esquire UK με αφορμή την τελευταία ταινία του με τίτλο «One Battle After Another», και αφού αναφέρθηκε στον ρόλο και στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, μίλησε για τη σχέση του με τον χρόνο. Ο δημοφιλής ηθοποιός τον περασμένο Νοέμβριο συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής και πλέον, πιο συνειδητοποιημένος και σίγουρος από ποτέ, γνωρίζει τι ακριβώς θέλει και τι όχι από τη ζωή του. Και αν κάτι μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως έκανε ξεκάθαρο, είναι πως δεν θέλει να χάνει άσκοπα και ανούσια τον χρόνο του.

Όταν ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον τον ρώτησε πόσο χρονών νιώθει πως είναι, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια «32». Και κάπως έτσι ξεκίνησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον χρόνο, τις σχέσεις και τις επιλογές στη ζωή. Ο ηθοποιός δεν θυσιάζει την αυθεντικότητα και τη δύναμη της αλήθειας του για τίποτα. Συνεπώς, προτιμάει να βγει από μια σχέση, παρά να συμβιβαστεί με μια κατάσταση που δεν του προξενεί χαρά.

Στα 50 του, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν έχει χρόνο για χάσιμο

«Λοιπόν, σου δημιουργεί την αίσθηση ότι θέλεις απλώς να είσαι πιο ειλικρινής και να μην σπαταλάς τον χρόνο σου. Μπορώ μόνο να φανταστώ πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες δεκαετίες. Κοιτάζω τη μητέρα μου, για παράδειγμα, και λέει ακριβώς αυτό που σκέφτεται χωρίς να χάνει χρόνο. Δεν ξοδεύει χρόνο προσπαθώντας να προσποιηθεί κάτι», υποστήριξε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και συμπλήρωσε, παραθέτοντας τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει πλέον να πορεύεται στη ζωή:

«Το να είσαι πιο ειλικρινής και να ρισκάρεις να καταρρεύσουν κάποια πράγματα ή να ρισκάρεις να υπάρξουν διαφωνίες ή να ρισκάρεις να ακολουθήσεις χωριστούς δρόμους από οποιαδήποτε σχέση στη ζωή - την προσωπική, την επαγγελματική - σημαίνει απλά ότι δεν θέλεις να σπαταλάς άλλο τον χρόνο σου. Πρέπει απλώς να είσαι πολύ ειλικρινής. Είναι σχεδόν ευθύνη σου, γιατί στα 50 έχεις μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου πίσω σου, παρά μπροστά σου».

Leonardo DiCaprio, 50, insists he’s ‘emotionally’ 32 after years-long backlash for dating younger women https://t.co/zuqKKzMVmL pic.twitter.com/lO4DC6LTQ8 — Page Six (@PageSix) August 13, 2025

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει αντιληφθεί πλήρως το νόημα της ζωής: ζούμε μια φορά και πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι, ακολουθώντας τις επιθυμίες μας και πραγματοποιώντας τα όνειρά μας. Όταν μια συνθήκη στη ζωή σου δεν έχει τίποτα να σου προσφέρει πια, οφείλεις να το αποδεχτείς και να προχωρήσεις παρακάτω. Σήμερα, γιατί για το αύριο κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.

Ο ηθοποιός μπορεί να μην αναφέρεται γενικότερα δημόσια στην προσωπική ζωή του, ωστόσο είναι γνωστό πως τον τελευταίο ενάμιση χρόνο διατηρεί σχέση με την Ιταλίδα Βιτόρια Τσερέτι, η οποία είναι 27 ετών και ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ.