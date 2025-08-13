Αμηχανία για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην Ίμπιζα: Δεν τον αναγνώρισαν οι αστυνομικοί σε έλεγχο

Να που δεν γνωρίζουν όλοι τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Μπορεί να είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του Χόλιγουντ, μπορεί να έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες ταινίες, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον γνωρίζουν. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο βίωσε μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ίμπιζα, όταν η αστυνομία τον σταμάτησε κατά την είσοδό του σε πάρτι, προκειμένου να τον ελέγξει, και μάλιστα χωρίς καν να τον αναγνωρίσει.

Ο 50χρονος ηθοποιός, που στις περισσότερες δημόσιες εξόδους του καλύπτει το πρόσωπό του, εμφανίστηκε με total black look, καπέλο του μπέιζμπολ και χρυσή αλυσίδα, χωρίς όμως να επιδιώκει να κρύψει την ταυτότητά του. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, οι αστυνομικοί δεν τον αναγνώρισαν αμέσως και τον υπέβαλαν σε σωματικό έλεγχο, όπως δηλαδή έκαναν και με όλους τους υπόλοιπους καλεσμένους.

Leonardo DiCaprio suffers embarrassment as he’s stopped and searched by police who don’t recognize him https://t.co/wiClCI6YrA pic.twitter.com/xZbFMOmXAh — Page Six (@PageSix) August 13, 2025

Κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Μια γυναίκα ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Μου κάνουν πλήρη έλεγχο αυτή τη στιγμή», χωρίς να είναι σαφές αν πρόκειται για τη σύντροφο του ηθοποιού, Βιτόρια Τσερέτι, η οποία ήταν επίσης παρούσα στο event. Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, η παρουσία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν έγινε αμέσως αντιληπτή από τους αστυνομικούς, καθώς ο έλεγχος ήταν γενικός για όλους τους καλεσμένους του ιδιωτικού πάρτι. Όπως ανέφερε πηγή: «Τον κοίταξαν δύο φορές και μετά τον άφησαν να περάσει»

Στο ίδιο event φέρεται να παρευρέθηκαν μεγάλα ονόματα, όπως η Κένταλ Τζένερ. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποτελεί σταθερή παρουσία στην Ίμπιζα τα τελευταία χρόνια. Πριν από μερικές εβδομάδες, οι παπαράτσι τον είχαν απαθανατίσει μαζί με τη σύντροφό του στο υπερπολυτελές γιοτ του Τζεφ Μπέζος, ενώ είχε παρευρεθεί και στον γάμο του στη Βενετία, τον Ιούνιο.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπρι και η 27χρονη Ιταλίδα καλλονή Βιτόρια Τσερέτι είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο κρατούν πολύ χαμηλό προφίλ στη σχέση τους. «Μόλις μπεις σε σχέση με κάποιον πιο γνωστό, σε ταυτίζουν αμέσως με αυτόν. Είναι πολύ ενοχλητικό να πρέπει να κουβαλάς αυτή την ταμπέλα», είχε δηλώσει η ίδια στη Vogue Γαλλίας πριν από καιρό.

