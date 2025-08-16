Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε σε ηλικία 54 ετών, από καρδιακή ανακοπή

Από το 2023, η πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ, Πρισίλα Πρίσλεϊ, έχει εμπλακεί σε μια νομική διαμάχη με τους πρώην επιχειρηματικούς της συνεργάτες. Αλλά, αυτή η σύγκρουση έφτασε σε άλλο επίπεδο πλέον, με τους ίδιους να προχωρούν σε συγκλονιστικούς ισχυρισμούς ως μέρος μιας νέας κατάθεσής τους.

Λοιπόν, πριν από δύο χρόνια, οι πρώην επιχειρηματικοί συνεργάτες της Πρισίλα Πρίσλεϊ ισχυρίστηκαν ότι η 80χρονη παραβίασε το συμβόλαιό της. Τώρα, οι ίδιοι πρώην συνεργάτες της, κατέθεσαν ότι η Πρισίλα ευθύνεται για τον θάνατο της κόρης της, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, και πως το κίνητρό της ήταν οικονομικοί λόγοι. Η αγωγή κατηγορεί την Πρισίλα ότι «εξαπάτησε» τους επιχειρηματικούς της εταίρους, χρησιμοποιώντας την «ιδιοτέλειά της για να καταστρέψει τη φήμη τους με αβάσιμους ισχυρισμούς» και «εκμεταλλευόμενη τον τραγικό θάνατο της κόρης της, για να ανακτήσει τον έλεγχο της κληρονομιάς και των περιουσιακών στοιχείων του Έλβις Πρίσλεϊ».

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε σε ηλικία 54 ετών, από καρδιακή ανακοπή. Ο ιατροδικαστής είχε αποδώσει τον θάνατό της σε επιπλοκή παλαιότερης βαριατρικής επέμβασης, χωρίς ίχνη τραυματισμού ή εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, η μήνυση των δύο επιχειρηματιών αφήνει να εννοηθεί ότι η Πρισίλα Πρίσλεϊ είχε προσωπικό κίνητρο να απομακρύνει την κόρη της και να διασφαλίσει την πρόσβασή της στην οικογενειακή περιουσία του Έλβις. Οι πρώην συνεργάτες της, υποστηρίζουν ότι η Πρισίλα Πρίσλεϊ «τράβηξε την πρίζα λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της κόρης της στο νοσοκομείο», επιλέγοντας να θέσει τέλος στη ζωή της.

Οι ενάγοντες, Μπριγκίτ Κρουζ, και Κέβιν Φιάλκο, κατηγορούν την Πρισίλα Πρίσλεϊ, για απάτη, παραβίαση σύμβασης και άλλα αστικά πλημμελήματα. Ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος της Πρισίλα Πρίσλεϊ, χαρακτήρισε την αγωγή «μια θλιβερή και μοχθηρή προσπάθεια να αμαυρωθεί ψευδώς η φήμη μιας 80χρονης γυναίκας». «Το να κατηγορούμε μια θλιμμένη μητέρα ότι συνέβαλε στον θάνατο της κόρης της δεν είναι έξυπνη υπεράσπιση. Είναι κακόβουλη δολοφονία και θα πρέπει να καταδικαστεί ευρέως», δήλωσε ο Σίνγκερ. «Αυτοί οι κατασκευασμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η υπόθεση θα απορριφθεί».

