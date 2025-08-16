«Οι ζωές μας ακμάζουν όταν εκτιμάμε τους δεσμούς της αγάπης και της φιλίας»

Ένα νέο μήνυμα για την αγάπη, τη φιλία και τη ξεγνοιασιά έστειλε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον. Στο πλαίσιο της σειράς «Mother Nature» που ξεκίνησε νωρίτερα τη χρονιά, η Κέιτ «δάνεισε» τη φωνή της σε ένα νέο βίντεο, με τίτλο «Mother Nature: Summer». Σχεδόν έναν χρόνο μετά το τέλος των χημειοθεραπειών της, η ίδια μας υπενθύμισε να μην ξεχνάμε τα σημαντικά πράγματα στη ζωή.

Η Κέιτ Μίντλετον, λοιπόν, μοιράστηκε μια προσωπική σημείωση ως λεζάντα, όπως υποδηλώνει η υπογραφή της με «C» (Catherine) και είπε: «Οι ζωές μας ακμάζουν όταν εκτιμάμε τους δεσμούς της αγάπης και της φιλίας. Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό να εκτιμούμε την αξία ο ένας του άλλου και της Μητέρας Φύσης. Ας υποδεχτούμε το καλοκαίρι». Το βίντεο δείχνει στιγμές μελισσών να βουίζουν, ανθρώπους να ασχολούνται με την κηπουρική, παιδιά να παίζουν και άλλα.

«Το καλοκαίρι είναι η εποχή της αφθονίας. Ακριβώς όπως τα λουλούδια ανθίζουν και τα φρούτα ωριμάζουν, έτσι και εμείς θυμόμαστε τις δικές μας δυνατότητες για ανάπτυξη. Είναι η ώρα να ανάψουμε την εσωτερική μας φωτιά και να εξερευνήσουμε τη δική μας δημιουργικότητα, τα πάθη και τα όνειρά μας», συνέχισε. «Καθώς απολαμβάνουμε τις ηλιόλουστες ώρες, φίλοι και οικογένειες έρχονται κοντά, μαζεύονται μαζί - παίζουν, επικοινωνούν, είναι παρόντες, αγκαλιάζουν τη χαρά που βρίσκεται ακόμα και στις πιο φευγαλέες στιγμές και στις κοινές εμπειρίες», υποστήριξε.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας περνάει αυτές τις καλοκαιρινές διακοπές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με τον σύζυγό της, Πρίγκιπα Ουίλιαμ, και τα παιδιά τους, τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 7χρονο πρίγκιπα Λούις. Αν και οι λεπτομέρειες του οικογενειακού τους χρόνου παραμένουν ιδιωτικές, το μήνυμα της Κέιτ υπονοεί ότι περνούν χρόνο μαζί στη φύση. Η ίδια, είχε δηλώσει προηγουμένως σε μια συνέντευξη σε podcast το 2020 ότι οι αγαπημένες της στιγμές με την οικογένειά της είναι όταν βρίσκονται «έξω στην εξοχή και είμαστε όλοι πολύ βρώμικοι».