Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ προσπάθησε να «προξενέψει» στη μητέρα της, Άντι Μακ Ντάουελ, έναν γνωστό ηθοποιό. Και είναι τόσο icon που αυτό το είπε στην πιο πρόσφατη εμφάνισή της στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Έπαιζαν ένα παιχνίδι, όταν ξαφνικά η ηθοποιός «έριξε» την είδηση.

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον αργά το βράδυ την Πέμπτη 14 Αυγούστου, για να προωθήσει τη νέα της ταινία Honey Don't! και αποκάλυψε ότι ο Μπιλ Μάρεϊ επισκέφθηκε το καμαρίνι της πριν ανέβει στη σκηνή. Η συνάντηση την ώθησε να του προτείνει να τηλεφωνήσει στην πρώην συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Groundhog Day, που δεν είναι άλλη από τη μητέρα της, Άντι Μακ Ντάουελ.

«Λοιπόν, προσπάθησα να ζητήσω από τον Μπιλ Μάρεϊ να βγει ραντεβού με τη μαμά μου», είπε. «Τελευταία είδηση! Ναι, όχι. Κυριολεκτικά για απόψε. Ο Μπιλ Μάρεϊ μπήκε στο καμαρίνι μου στα παρασκήνια», συνέχισε με τον Τζίμι Φάλον να ρωτάει: «Αυτό συνέβη μόλις απόψε;». «Μόλις τώρα! Έκτακτη είδηση!» αστειεύτηκε η Κουάλεϊ. «Μπήκε ξαφνικά, είδα ότι φοράει ένα πουκάμισο Piggly Wiggly, και μεγάλωσα στη Βόρεια Καρολίνα, και το Piggly Wiggly είναι κάτι του Νότου, νομίζω», τόνισε. «Μετά ανακάλυψα ότι ζει στο Τσάρλεστον. Η μαμά μου ζει στο Τσάρλεστον».

Εκείνος, βέβαια, τη γείωσε κάπως, και της είπε ότι δεν ήταν σίγουρος για μια επόμενη συνάντηση με την Άντι, αφού παραδέχτηκε ότι δεν τα πήγαν και πολύ καλά στα γυρίσματα της ταινίας Groundhog Day. «Μου είπε: "Ξέρεις, εγώ και η μαμά σου δεν τα πηγαίναμε και τόσο καλά όσο γυρίζαμε εκείνη την ταινία"», πρόσθεσε η Κουάλεϊ. «Και είπε επίσης, "της έπαιρνε πολύ χρόνο να φτιάξει τα μαλλιά της και δεν ήξερε τι έλεγε από το σενάριο κάθε φορά", και εγώ του απάντησα: "Ναι, εμείς ξέρουμε κάτι άλλο κύριε"».

Ο Κουάλεϊ συνέχισε στην εκπομπή λέγοντας: «Τα βάζω κάτω, αυτός μένει στο Τσάρλεστον, εκείνη μένει στο Τσάρλεστον, έχουν ένα είδος οργής ο ένας προς τον άλλον, αλλά ίσως εκείνος προσπαθεί να επανορθώσει. Εκείνη είναι ελεύθερη, αυτός είναι ελεύθερος, και οι δύο είναι τρελοί. Ας τα φτιάξουν!».

