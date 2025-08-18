Η Γκαλ Γκαντότ πιστεύει πως η πίεση που δέχονται οι διάσημοι για να μιλήσουν κατά του Ισραήλ, ευθύνεται για την αποτυχία της ταινίας Χιονάτη

Η παραγωγή της ταινίας, βέβαια, εξαρχής αντιμετώπιζε προβλήματα

Τον περασμένο Μάρτιο κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το remake της Χιονάτης, που σχεδόν από την αρχή ήταν καταδικασμένο. Η ταινία, που βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο, κόστισε 270 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα έφτασαν τα 205 εκατομμύρια παγκοσμίως - ένα απογοητευτικό αλλά όχι καταστροφικό αποτέλεσμα. Από την άλλη βέβαια, οι κριτικές ήταν στην πλειοψηφία τους ήταν αρνητικές.

Αυτή την μερικώς αποτυχία της ταινίας, η Γκαλ Γκαντότ την απέδωσε στην πολιτική πόλωση και στην πίεση που ασκήθηκε σε διασημότες να μιλήσουν εναντίον του Ισραήλ. Η συμπρωταγωνίστριά της, Ρέιτσελ Ζέγκλερ, είχε εκφράσει δημοσίως την υποστήριξή της στην Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), στην οποία έγραψε: «Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ! Ευχαριστώ για την αγάπη και για τις 120 εκατομμύρια προβολές του trailer μας μέσα σε μόλις 24 ώρες. Τι τρέλα. Αντίο για τώρα. Και να θυμάστε πάντα: ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Μετά την εν λόγω ανάρτηση, η Γκαλ Γκαντότ που έχει καταγωγή από το Ισραήλ και έχει υπηρετήσει στο παρελθόν στον ισραηλινό στρατό, δέχτηκε απειλές για τη ζωή της, γεγονός που οδήγησε την Disney να ενισχύσει τα μέτρα για την ασφάλειά της.

Σε συνέντευξή της στην ισραηλινή τηλεοπτική εκπομπή The A Talks, που μεταδόθηκε από το δίκτυο Reshet 13 και αναδημοσιεύτηκε από την Jerusalem Post, η Γκαλ Γκαντότ ανέφερε πως είχε «πραγματικά απολαύσει τα γυρίσματα» της ταινίας και πρόσθεσε πως «απόλαυσε ακόμα και τη συνεργασία με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ». Η ίδια εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η Χιονάτη θα ήταν «μια τεράστια επιτυχία», αλλά, όπως είπε, «μετά ήρθε η 7η Οκτωβρίου» και από τότε υπήρξε «τεράστια πίεση στο Χόλιγουντ προς τις διασημότητες να μιλήσουν ενάντια στο Ισραήλ».

Η Γκαλ Γκαντότ δήλωσε απογοητευμένη, υποστηρίζοντας πως η ταινία επηρεάστηκε «σε μεγάλο βαθμό» από την πολιτική αυτή πίεση και, ως εκ τούτου, «δεν τα πήγε καλά» στις εισπράξεις.

Από την άλλη βέβαια, η παραγωγή της ταινίας είχε ήδη αντιμετωπίσει αντιδράσεις από την επιλογή της Ρέιτσελ Ζέγκλερ στον ρόλο της Χιονάτης, αλλά και στην χρήση χαρακτήρων CGI αντί για νάνους ηθοποιούς. Είναι γεγονός πως οι live-action ταινίες της Disney, που κάποτε ήταν αξιόπιστες στο box office, φαίνονται πιο ασταθείς τα τελευταία χρόνια και η Χιονάτη δεν αποτέλεσε εξαίρεση.