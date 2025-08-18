Έλεν Μίρεν: «Είμαι τόσο φεμινίστρια, αλλά ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άντρας»

«O Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι άλλο»

Η Έλεν Μίρεν είχε πει πριν καιρό σε συνέντευξή της ότι η σειρά ταινιών του Τζέιμς Μποντ είναι «βγαλμένη από βαθύ σεξισμό». Τώρα, σε νέα συνέντευξή της, υποστήριξε ότι αυτόν τον ρόλο μόνο ένας άντρας μπορεί να τον υποδυθεί.

Μιλώντας στο περιοδικό Saga, η βραβευμένη με Οscar ηθοποιός είπε ότι «δεν μπορείς να έχεις μια γυναίκα σε αυτές τις ταινίες. Απλώς δεν λειτουργεί. Ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Τζέιμς Μποντ, αλλιώς γίνεται κάτι άλλο». Παρά το γεγονός ότι η ίδια είναι «τόσο φεμινίστρια», όπως τόνισε, απέκλεισε το ενδεχόμενο μια γυναίκα να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο.

Τα Amazon MGM Studios θα δημιουργήσουν την επόμενη έκδοση του κατασκοπευτικού franchise, με τον δημιουργό των Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ, να γράφει αυτό που θα γίνει η 26η ταινία της σειράς. Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής και διανομής είχε δηλώσει προηγουμένως ότι σχεδίαζε μια «νέα» εκδοχή του franchise, αλλά θα τιμούσε την «κληρονομιά» του «εμβληματικού χαρακτήρα».

Η Έλεν Μίρεν, πρωταγωνιστεί αυτήν τη στιγμή δίπλα στον πρώην ηθοποιό του Τζέιμς Μποντ, Πιρς Μπρόσναν, στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του The Thursday Murder Club, στην οποία υποδύεται μια συνταξιούχο κατάσκοπο. Ο Μπρόσναν, ο οποίος επίσης μίλησε στο περιοδικό, δήλωσε ότι πιστεύει πως ένας άνδρας ηθοποιός θα έπρεπε να συνεχίσει να υποδύεται τον Μποντ και ότι είναι ενθουσιασμένος που «βλέπει μια εντελώς νέα ζωντάνια και ζωή για αυτόν τον χαρακτήρα». Κάπου εδώ, να πούμε ότι ο Πιρς Μπρόσναν πρωταγωνίστησε σε τέσσερις ταινίες Τζέιμς Μποντ κατά τη διάρκεια της θητείας του ως 007, ξεκινώντας με το GoldenEye το 1995 και τελειώνοντας με το Die Another Day, το οποίο κυκλοφόρησε το 2002.

Πάντως, οι δύο ηθοποιοί δεν είναι οι πρώτοι που «αντιτίθενται» στην ιδέα μιας γυναίκας να υποδυθεί τον Μποντ. Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο, η Χάλι Μπέρι, η οποία πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Πέθανε μια άλλη μέρα», δήλωσε: «Το 2025, είναι ωραίο να λες, "Α, θα έπρεπε να είναι γυναίκα". Αλλά, δεν ξέρω πραγματικά αν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό».

