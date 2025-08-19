Μάθιου Πέρι: H γυναίκα που προμήθευσε κεταμίνη στον ηθοποιό, θα δηλώσει ένοχη για τον θάνατό του

Η ίδια, αρχικά αντιμετώπιζε 9 ποινικές κατηγορίες

Η γυναίκα που αποκαλείται «Βασίλισσα της κεταμίνης», συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για την πώληση των ναρκωτικών που τελικά σκότωσαν τον ηθοποιό της σειράς «Friends», Μάθιου Πέρι.

Όπως διαβάζουμε στα ξένα media, η Τζάσβιν Σάνγκα, θα δηλώσει ένοχη για 5 κατηγορίες στο Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας για διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σωματική βλάβη, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ίδια, αρχικά αντιμετώπιζε 9 ποινικές κατηγορίες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Άντζελες ως «εμπορικό κέντρο ναρκωτικών» και βρήκαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός σε ένα τζακούζι στην πίσω αυλή του σπιτιού του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023, με την εξέταση να διαπιστώνει ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από τις οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης. Η Σάνγκα είναι ένα από τα 5 άτομα - συμπεριλαμβανομένων γιατρών και του βοηθού του ηθοποιού που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, προμήθευσαν κεταμίνη στον Πέρι. Εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του στα ναρκωτικά, οδήγησαν στον θάνατό του από υπερβολική δόση με στόχο το κέρδος.

Κάπου εδώ, να σημειώσουμε ότι και οι 5 έχουν έκτοτε συμφωνήσει να δηλώσουν ένοχοι για τις κατηγορίες στην υπόθεση. Η ποινική δίκη της Σάνγκα είχε αναβληθεί αρκετές φορές και προς το παρόν είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Τώρα, αναμένεται να εμφανιστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τις επόμενες εβδομάδες για να δηλώσει επίσημα την ενοχή της στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ομοσπονδιακές αρχές. Ο δικηγόρος της, Μαρκ Γεράγκος, δήλωσε στο BBC ότι «αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις της».

Σχεδιάζει να δηλώσει ένοχη για μία κατηγορία διατήρησης χώρου που εμπλέκεται σε ναρκωτικά, τρεις κατηγορίες για διανομή κεταμίνης και μία κατηγορία για διανομή κεταμίνης με αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό. Αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 65 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

