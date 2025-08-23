Queen Mimi: Η Μαράια κάνει comeback στα VMAs, 20 χρόνια μετά

Η Songbird Supreme, Μαράια Κάρεϊ θα λάβει το Video Vanguard Award στα VMAs 2025 και επιστρέφει στη σκηνή με ένα εντυπωσιακό medley μετά από 20 χρόνια.

Η Μαράια Κάρεϊ ετοιμάζεται να ζήσει μια από τις πιο λαμπρές στιγμές της καριέρας της, καθώς θα παραλάβει το φετινό Video Vanguard Award (Μουσικό Βραβείο Πρωτοπορίας στην τέχνη των βίντεο κλιπ) στα MTV Video Music Awards 2025. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την αποκάλυψη ότι η ντίβα θα χαρίσει στο κοινό μια πολυαναμενόμενη ζωντανή εμφάνιση, την πρώτη της στη σκηνή των VMAs έπειτα από δύο δεκαετίες.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου στην UBS Arena της Νέας Υόρκης και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS, το MTV αλλά και μέσω streaming. Οι παραγωγοί υπόσχονται ένα «συγκλονιστικό medley από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της», κάτι που έχει ήδη ανεβάσει τις προσδοκίες στα ύψη.

Η βράβευση της Κάρεϊ δεν είναι τυχαία. Το Video Vanguard Award έχει τα τελευταία χρόνια στραφεί προς τις κορυφαίες γυναίκες της μουσικής βιομηχανίας: από τη Σακίρα και τη Νίκι Μινάζ, μέχρι τη Μίσι Έλιοτ, την Τζένιφερ Λόπεζ, την Πινκ και τη Ριάνα. Πέρυσι, τη σκυτάλη πήρε η Κέιτι Πέρι, ενώ η τελευταία φορά που ο θεσμός τίμησε άνδρα καλλιτέχνη ήταν το 2015, με τον Κάνιε Γουέστ.

Για τη Μαράια, η στιγμή είναι διπλά στρατηγική. Όπως και η Πέρι πέρυσι, επιστρέφει με νέο άλμπουμ. Το “Here for It All” κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου από την εταιρεία Gamma, ενώ το πρώτο single, “Type Dangerous”, που βγήκε τον Ιούνιο, είναι ήδη υποψήφιο για το βραβείο καλύτερου R&B τραγουδιού στα φετινά VMAs. Να σημειωθεί, επίσης, πως η Queen Mimi έλαβε αναγνώριση από το Guinness World Records το 2009, όταν καταχωρήθηκε ως η “Songbird Supreme” χάρη στο εντυπωσιακό της φωνητικό εύρος πέντε οκτάβων.

Η εμφάνισή της αναμένεται να είναι και συναισθηματική, αφού η τελευταία φορά που πάτησε στη σκηνή των VMAs ήταν το 2005, με ένα medley για να προωθήσει το άλμπουμ-σταθμό “The Emancipation of Mimi”. Επιπλέον, η ίδια είχε απονείμει το Video Vanguard Award στον LL Κουλ Τζέι το 1997, γεγονός που προσδίδει μια αίσθηση «επανένωσης», καθώς ο βετεράνος ράπερ θα είναι φέτος ο οικοδεσπότης της βραδιάς.

Το line-up του σόου είναι πλούσιο και περιλαμβάνει ονόματα όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο Ρίκι Μάρτιν (που θα τιμηθεί με το πρώτο Latin Icon Award των VMAs), ο Μπάστα Ράιμς, ο Τζέι Μπάλβιν, ο Άλεξ Γουόρεν και ο Σομπρ.

Η βραδιά προβλέπεται εκρηκτική, με την Κάρεϊ να ετοιμάζεται να αποδείξει ότι παραμένει μια από τις αδιαμφισβήτητες βασίλισσες της ποπ και του R&B.