Άβολος ο Τομ Χίντλστον όταν ρωτήθηκε για την Τέιλορ Σουίφτ - Δεν ήξερε τι να απαντήσει

Ο Τομ Χίντλστον έδειξε αμηχανία όταν ρωτήθηκε για την πρώην του, Τέιλορ Σουίφτ, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη.

Ο Τομ Χίντλστον φαίνεται ότι ένιωσε ιδιαίτερα άβολα όταν αναφέρθηκε η πρώην σύντροφός του, Τέιλορ Σουίφτ, κατά τη διάρκεια πρόσφατης ραδιοφωνικής συνέντευξης. Ο 44χρονος ηθοποιός σταμάτησε μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία The Life of Chuck, Κάρεν Γκίλαν, στην εκπομπή της βρετανικής ραδιοφωνικής συχνότητας Heart, όπου ο παρουσιαστής Ντέβιν Γκρίφιν ρώτησε για τον τρόπο που περνούν τις νύχτες τους όταν δεν εργάζονται.

Ο Χίντλστον, απαντώντας, μίλησε για το ενδιαφέρον του για τον αθλητισμό: «Βρίσκω τον εαυτό μου στα αθλητικά στιγμιότυπα. Είναι το ποδόσφαιρο ή κάποιο πρωτάθλημα τένις που ίσως έχασα. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι αθλητικοί δημοσιογράφοι που γράφουν πολύ όμορφα για τον αθλητισμό και μου αρέσει να διαβάζω τα πάντα. Είναι κάπως σπαστικό», εξήγησε.

Ωστόσο, ο Γκρίφιν υπενθύμισε την παλαιότερη σχέση του ηθοποιού με τη Σουίφτ, λέγοντας με χιούμορ: «Μόλις μάθαμε ότι η Τέιλορ Σουίφτ είναι μεγάλος θαυμαστής ενός blog με συνταγές για προζύμι. Πολύ, πολύ συγκεκριμένο». Ο Χίντλστον φάνηκε να μην ξέρει πώς να αντιδράσει, σμιλεύοντας τα φρύδια του και βγάζοντας ένα περίεργο «Χμμμ».

Η Κάρεν Γκίλαν επενέβη για να αναφέρει ένα «πασχαλινό αυγό» στο TikTok, που συνδέει τους θαυμαστές της Σουίφτ με τη μασκότ των San Francisco 49ers, Sourdough Sam, ενόψει του 60ού Super Bowl. Η Γκίλαν, γνωστή για το ενδιαφέρον της στο NFL, σχολίασε ότι οι Swifties θεωρούν ότι η ποπ σούπερ σταρ αφήνει μικρά υπονοούμενα μέσα στις αναρτήσεις της.

Ο Χίντλστον προσπάθησε να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα, αναφέροντας ότι η Γκίλαν έχει «βαθιά γνώση του NFL», πριν ο παρουσιαστής αλλάξει τη συζήτηση σε άλλα θέματα. Παρόλο που δεν έκανε σχόλια για την πρώην του αυτή τη φορά, ο ηθοποιός είχε εκφραστεί θετικά για τη Σουίφτ στο παρελθόν. Σε συνέντευξη του 2017 στο GQ, είχε δηλώσει: «Η Τέιλορ είναι μια καταπληκτική γυναίκα. Είναι γενναιόδωρη και ευγενική και αξιαγάπητη και περάσαμε υπέροχα», προσθέτοντας ότι το ειδύλλιό τους ήταν «αληθινό».

getty images

Οι θαυμαστές και τα μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν κάθε λεπτομέρεια, αλλά η αντίδραση του Χίντλστον δείχνει ότι μερικές αναμνήσεις είναι καλύτερο να παραμένουν προσωπικές.