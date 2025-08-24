Δικαστικές αίθουσες, ίντριγκες και πάθη: Η νέα σειρά με πρωταγωνιστές τους Ντόμινικ Γουέστ και Σιένα Μίλερ

Ο Ντόμινικ Γουέστ και η Σιένα Μίλερ πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά «War» του HBO και του Sky, με την δεύτερη σεζόν να έχει πάρει ήδη το "πράσινο φως".

Ο Ντόμινικ Γουέστ και η Σιένα Μίλερ ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο νομικό θρίλερ «War», μια φιλόδοξη παραγωγή του HBO και του Sky που έχει ήδη εξασφαλίσει δεύτερη σεζόν πριν καν ξεκινήσει η πρώτη. Δημιουργός της σειράς είναι ο Τζορτζ Κέι, γνωστός για τις επιτυχίες «Lupin» και «Hijack», ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Μπεν Τέιλορ («Sex Education»).

Ο υποψήφιος για Emmy Γουέστ, που ξεχώρισε πρόσφατα στο «The Crown», θα υποδυθεί τον Μόργκαν Χέντερσον, έναν αδίστακτο τιτάνα της τεχνολογίας. Η Μίλερ, που εντυπωσίασε στο «Anatomy of a Scandal», θα ενσαρκώσει την εν διαστάσει σύζυγό του, Κάρλα Ντιβάλ, διεθνή σταρ του κινηματογράφου. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια σκανδαλώδης υπόθεση διαζυγίου που συγκλονίζει το Λονδίνο και φέρνει αντιμέτωπες δύο από τις πιο ισχυρές νομικές εταιρείες της πόλης: τις Cathcarts και Taylor & Byrne.

Το καστ περιλαμβάνει ακόμη τη Φίμπι Φοξ («The Great») ως Σερένα Μπερν, τον Τζέιμς ΜακΆρντλ («Mare of Easttown») ως Νίκολας Τέιλορ, τη Νίνα Σοσάνια («Baby Reindeer») ως «Βασίλισσα» Μπι Άμποσι και τον Πιπ Τόρενς («Succession») ως Σεντ Τζον Σμόλγουντ. Σημαντικό ρόλο θα έχει και ο Άρτσι Ρενό («Alien: Romulus») ως ο νεαρός φιλόδοξος δικηγόρος Τζόναθαν «Τζόνι» Γουόρεν.

Η σειρά υπόσχεται ένα μείγμα ίντριγκας, σκανδάλων και ανατροπών, με την υπόθεση διαζυγίου να αποτελεί μόνο την αρχή. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η πρώτη σεζόν θα είναι το εναρκτήριο κεφάλαιο μιας ανθολογίας που θα εστιάζει σε εκρηκτικές νομικές μάχες, με κάθε υπόθεση να αποκαλύπτει την ένταση, τις προδοσίες και τα διλήμματα του δικηγορικού κόσμου.

Το «War» είναι συμπαραγωγή της New Pictures («Catherine the Great») και της Observatory Pictures, σε συνεργασία με το HBO και το Sky. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Γουίλοου Γκρίλς, Ματ Σάντφορντ, Σούζαν Μπριν και Μέγκαν Σπαντζιάν, ενώ τη διεθνή διανομή έχει αναλάβει η NBCUniversal Global TV Distribution.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο HBO και το HBO Max στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Sky και στις πλατφόρμες streaming NOW/WOW σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία. Στην Αυστραλία θα προβληθεί επίσης μέσω του HBO Max.

Η δημιουργός Τζορτζ Κέι δήλωσε: «Το ‘War’ είναι ένα νομικό δράμα γεμάτο διπλή προδοσία, σκάνδαλα και ανατροπές. Είναι ακριβώς το είδος τηλεοπτικής αφήγησης που με έκανε να θέλω να γράφω για τη μικρή οθόνη».

Με μια ιστορία που συνδυάζει την αίγλη του κινηματογράφου με τη σκληρή πραγματικότητα των δικαστικών αιθουσών, το «War» φιλοδοξεί να γίνει η νέα μεγάλη επιτυχία του HBO.