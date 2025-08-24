Κριστίνα Αγκιλέρα: «Σερβίρει» καλοκαιρινή λάμψη με εντυπωσιακό κόκκινο μαγιό

Η Κριστίνα Αγκιλέρα πόζαρε με κόκκινο μαγιό, λίγους μήνες μετά την απόρριψη φημών για χρήση Ozempic, εντυπωσιάζοντας τους θαυμαστές της στο Instagram.

Η Κριστίνα Αγκιλέρα ξέρει πώς να στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω της. Η 44χρονη σταρ της ποπ ανάρτησε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες όπου εμφανίζεται με καυτό κόκκινο μαγιό ενός ώμου, συνδυασμένο με γυμνά τακούνια, μπροστά από μια εντυπωσιακή πισίνα υπερχείλισης.

Στη λεζάντα, η τραγουδίστρια του σχολίασε με χιούμορ: «Breakfast is served», αφήνοντας τους θαυμαστές της να συμπληρώσουν τα υπόλοιπα. Το στυλ της ολοκληρώθηκε με σκούρα γυαλιά, χρυσά σκουλαρίκια και τα χαρακτηριστικά ξανθά, κυματιστά μαλλιά της, που άφησε χαλαρά στους ώμους της.

Οι αντιδράσεις στα σχόλια ήταν άμεσες και ιδιαίτερα ενθουσιώδεις. «Come onnnnnnnn», έγραψε ένας ακόλουθος μαζί με emojis φωτιάς, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Το κόκκινο θα είναι πάντα το χρώμα σου». Ένας τρίτος την αποθέωσε χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία «η πιο όμορφη που έχω δει ποτέ».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά από μια άλλη σειρά φωτογραφιών που είχε προκαλέσει φρενίτιδα στα social media, όταν η Αγκιλέρα πόζαρε με εσώρουχα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια. Σε εκείνη τη φωτογράφιση είχε επιλέξει πιο έντονο μακιγιάζ, σε αντίθεση με τις φωτεινές ξανθές μπούκλες της, τονίζοντας μια πιο σέξι πλευρά του εαυτού της.

Ωστόσο, η νέα της ανάρτηση έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μήνες μετά την απόρριψη των φημών που την ήθελαν να χρησιμοποιεί το Ozempic, το γνωστό φάρμακο που έχει προκαλέσει συζητήσεις λόγω της χρήσης του για απώλεια βάρους. Η ίδια είχε απαντήσει δημόσια τον Δεκέμβριο του 2024 με ένα βίντεο στο οποίο συγκέντρωσε διάφορα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αυτοαποδοχής.

«Αυτό είναι μια υπενθύμιση σε όλους ότι είστε ο ΔΙΚΟΣ σας αφηγητής στη ΔΙΚΗ σας ζωή. Κανείς δεν μπορεί να σας υπαγορεύσει ποιος είστε», είχε γράψει τότε η Αγκιλέρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν νιώθει την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για το σώμα της. «Όλοι θα σας κρίνουν. Δεν έχει σημασία τι κάνεις ή τι δεν κάνεις. Η αποδοχή ξεκινά με το να αποδέχεσαι πρώτα τον εαυτό σου».

Η Κριστίνα Αγκιλέρα, που εδώ και δεκαετίες παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, φαίνεται πως συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την εικόνα της, επιμένοντας σε ένα μήνυμα δύναμης και αυτοπεποίθησης. Αν και η συζήτηση γύρω από τη σωματική εικόνα και τα κοινωνικά πρότυπα παραμένει έντονη, η σταρ δείχνει να έχει βρει τον τρόπο να ελέγχει η ίδια το αφήγημα για τον εαυτό της.