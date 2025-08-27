Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν - «Η καθηγήτρια Αγγλικών και ο γυμναστής σου παντρεύονται»

Η ρομαντική πρόταση και η ανακοίνωση στο Instagram

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι είναι πλέον επίσημα αρραβωνιασμένοι, μετά από δύο χρόνια σχέσης που παρακολούθησε με ενθουσιασμό το παγκόσμιο κοινό. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του στις 26 Αυγούστου 2025 μέσα από ένα κοινό post στο Instagram. Με χιούμορ, έγραψαν στη λεζάντα: «Η καθηγήτρια Αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται», προκαλώντας κύμα συγκίνησης και χαράς στους θαυμαστές τους.

Η σχέση Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν ο αστέρας του αμερικανικού φούτμπολ προσπάθησε να της χαρίσει ένα βραχιολάκι φιλίας με τον αριθμό του, σε συναυλία του Eras Tour. Αν και τότε δεν τα κατάφερε, σύντομα οι δυο τους ήρθαν κοντά και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023 η σχέση τους είχε ήδη ξεκινήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στη συνέχεια, η ιστορία τους εξελίχθηκε σε ένα αληθινό παραμύθι. Η Σουίφτ εμφανιζόταν συχνά στους αγώνες των Kansas City Chiefs για να στηρίξει τον αγαπημένο της, ενώ ο Κέλσι βρέθηκε στο πλευρό της σε σημαντικές στιγμές του Eras Tour, όπως στη συναυλία στο Γουέμπλεϊ το καλοκαίρι του 2024. Το ζευγάρι έδειξε πως ξέρει να ισορροπεί ανάμεσα στη δημοσιότητα και την ιδιωτικότητα, χτίζοντας μια σχέση που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την αγάπη.

Δύο χρόνια μετά, η σχέση τους κατέληξε σε αρραβώνα που επιβεβαιώνει το πόσο δυνατοί είναι μαζί. Ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι προφανώς και έγινε viral σε λίγα λεπτά, με τα διεθνή μέσα να μιλούν για μια αληθινή «Love Story». Το ζευγάρι δείχνει έτοιμο να προχωρήσει στο επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους ζωής, κερδίζοντας ξανά τον τίτλο του πιο αγαπημένου ζευγαριού στον κόσμο.