Η Ντούα Λίπα με κατακόκκινο, διάφανο και αποκαλυπτικό φόρεμα γιορτάζει τα 30

Το να γίνεις 30 είναι ένα σημαντικό ορόσημο και αξίζει να γιορταστεί όπως πρέπει. Ρώτα την Ντούα Λίπα

Η Ντούα Λίπα βρίσκεται σε ένα σερί από pre-birthday πάρτι σχεδόν δύο εβδομάδων, εμφανιζόμενη με looks αντάξια της περίστασης. Μέχρι στιγμής έχει σβήσει κεράκια σε τούρτες φορώντας τουαλέτες που λάμπουν από πάνω μέχρι κάτω, αλλά και φορέματα που αναδεικνύουν το σώμα της — από αποκαλυπτικά sideboob κομμάτια μέχρι δημιουργίες με εντυπωσιακά cutouts στους γλουτούς. Όπως ήταν αναμενόμενο, για την ημέρα των γενεθλίων της ανέβασε ακόμα περισσότερο τον πήχη της μόδας, επιλέγοντας ένα outfit-κοκτέιλ με όλα τα στοιχεία των προηγούμενων εμφανίσεών της: λαμπερό, διάφανο, σέξι — και στην τολμηρή απόχρωση του κόκκινου.

Λέων μέχρι το κόκαλο, η Ντούα Λίπα πέρασε την ημέρα της στην παραλία, το φυσικό της περιβάλλον, με το πιο “κοίτα με” φόρεμα που θα μπορούσε να φορέσει. Επέλεξε ένα halter gown διάφανο, με ανοιχτή πλάτη και βαθύ ντεκολτέ, το οποίο τόνιζε έντονα το πλευρικό μπούστο.

Οι πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες, ωστόσο, ήταν οι ρουμπινί χάντρες σε σχέδιο πλέγματος που έδιναν την ψευδαίσθηση ενός διχτυωτού φορέματος. Το look συμπληρωνόταν από περίτεχνα λουλούδια κεντημένα με χάντρες και παγιέτες — μια πολυτελής εκδοχή του trend με 3D rosettes.

Η pop star ολοκλήρωσε το look με λαμπερά κοσμήματα, όπως ένα εντυπωσιακό ear stack και τόσα πολλά δαχτυλίδια που σχεδόν κάθε δάχτυλο είχε ένα ή δύο διαμαντένια κομμάτια. Φορούσε ακόμη ένα χρυσό chunky βραχιόλι σε σχήμα κοχυλιού και στο άλλο χέρι ένα διαμαντένιο λεπτεπίλεπτο βραχιόλι, συνδυασμένο με το μικρό ρολόι Panthère της Cartier σε μασίφ χρυσό. Μόνο το ρολόι κοστίζει 21.700 δολάρια, οπότε μπορεί κανείς να φανταστεί το συνολικό κόστος όλων των κοσμημάτων της.