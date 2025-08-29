Η καμπάνια Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 σε πορτρέτα του Πάολο Ροβέρσι αποκαλύπτει τη νέα prêt-à-porter όψη της Margiela

Η Μάιλι Σάιρους γίνεται η πρώτη επίσημη μούσα στην ιστορία του οίκου Maison Margiela, υπογράφοντας ένα από τα πιο τολμηρά κεφάλαια του οίκου. Για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025–26, ο Γκλεν Μάρτινς εμπιστεύτηκε τη Σάιρους για να πρωταγωνιστήσει σε καλλιτεχνικά πορτρέτα του Πάολο Ροβέρσι, τα οποία αποκαλύπτουν τη δημιουργική του οπτική για τη prêt-à-porter σειρά. Η καμπάνια ενώνει τη σκληρή ενέργεια της Σάιρους με τους χαρακτηριστικούς κώδικες της Margiela, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει την ευαλωτότητα με την επαναστατική αισθητική του οίκου.

Οι εικόνες του Ροβέρσι χαρακτηρίζονται από έντονη αίσθηση οικειότητας: η Σάιρους εμφανίζεται σε εφαρμοστά σύνολα, με εκδοχές της iconic τσάντας 5AC και τα εμβληματικά μποτάκια Tabi, συμπεριλαμβανομένης της «Bianchetto» έκδοσης σε λευκό χρώμα, που δίνει νέα ζωή σε vintage κομμάτια. Σε ορισμένα πλάνα εμφανίζεται σχεδόν γυμνή, καλυμμένη μόνο με λευκή μπογιά και τα Tabi, ενσωματώνοντας πλήρως τη μυθολογία της Margiela.

«Το να ποζάρω γυμνή για μια καμπάνια μόδας ήταν μια ισχυρή εμπειρία· φορούσα μόνο body paint και τα εμβληματικά βαμμένα Tabi μποτάκια», δήλωσε η ίδια. «Σε εκείνη τη στιγμή, η Margiela κι εγώ γίναμε ένα.»

Η συλλογή συνεχίζει την παράδοση του οίκου στην ανατροπή: Πλισέ φούστες φοράνε ανάποδα, σατέν φορέματα αναδομούνται με εμφανή ραφές, παλτά αναποδογυρίζουν για να αποκαλύψουν τα εσωτερικά τους, ενώ τα αξεσουάρ, όπως η νέα τσάντα Dress-Age και τα Sprinters sneakers, μετατρέπονται σε μοναδικά καλλιτεχνικά αντικείμενα. Η έννοια της ατέλειας γίνεται σχεδιαστική δήλωση, με τσακισμένα και φθαρμένα υφάσματα να γίνονται κύρια στοιχεία της αισθητικής.

Η επιλογή της Σάιρους υπογραμμίζει τη σύγχρονη ένταση που επιδιώκει ο Μάρτινς: ένα πρόσωπο που συνδυάζει την επανάσταση με την ευαλωτότητα, δίνοντας νέα διάσταση στην κληρονομιά της Maison Margiela. Μέσα από αυτή την καμπάνια, η prêt-à-porter συλλογή του 2025 ζωντανεύει, συνδέοντας την αυστηρή, πρωτοποριακή αισθητική του οίκου με τη φρεσκάδα και την αμεσότητα της σύγχρονης εποχής.