Απούσα η Γκαλ Γκαντότ από το Φεστιβάλ Βενετίας λόγω των έντονων αντιδράσεων για τη γενοκτονία στη Γάζα

Η ισραηλινή σταρ δεν θα παρευρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας "In The Hand of Dante" παρόλο που η διοργάνωση δεν ανακάλεσε την πρόσκλησή της

Η Γκαλ Γκαντότ, η διάσημη Ισραηλινή ηθοποιός και σταρ του Χόλιγουντ, δεν θα περπατήσει τελικά στο κόκκινο χαλί του 82ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από πολιτικές αντιδράσεις και φόβους για έντονες διαδηλώσεις εξαιτίας της στάσης της στο ζήτημα της Γάζας.

Η ταινία Στο Χέρι του Δάντη και οι αντιδράσεις

Η Γκαντότ πρωταγωνιστεί στην ταινία "Στο Χέρι του Δάντη" (In The Hand of Dante) μαζί με τον Τζέραρντ Μπάτλερ, η οποία κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ. Ωστόσο, οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στο στόχαστρο ομάδων που τους κατηγορούν για δημόσια στήριξη του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας στη Γάζα. Ο φόβος ήταν ότι η παρουσία της 40χρονης σταρ θα λειτουργούσε ως «μαγνήτης» για διαμαρτυρίες, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να ενισχύσουν δραστικά τα μέτρα ασφαλείας.

1.500 υπογραφές ζητούν τον αποκλεισμό της

Μια ανοικτή επιστολή της ομάδας Venice4Palestine, που υπεγράφη από πάνω από 1.500 Ιταλούς καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και επαγγελματίες του κινηματογράφου, ζητούσε την απόσυρση των προσκλήσεων προς τη Γκαντότ και τον Μπάτλερ. Στην επιστολή τους, οι υπογράφοντες καταγγέλλουν πως το φεστιβάλ δεν πρέπει να προσφέρει βήμα σε καλλιτέχνες που «υποστηρίζουν ενεργά γενοκτονία».

Η στάση της Μπιενάλε και του Αλμπέρτο Μπαρμπέρα

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, επιβεβαίωσε πως η Γκαντότ δεν θα παρευρεθεί, τονίζοντας ωστόσο ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει «χώρος διαλόγου και όχι λογοκρισίας». Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε τη βαθιά θλίψη για όσα συμβαίνουν στη Γάζα και τα θύματα μεταξύ αμάχων και παιδιών.

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» στο επίκεντρο

Η πολιτική διάσταση κυριαρχεί ήδη στις πρώτες ημέρες του φεστιβάλ. Το δράμα Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (The Voice of Hind Rajab), σε σκηνοθεσία της βραβευμένης Τυνήσιας δημιουργού Καουτέρ Μπεν Χανιά, παρουσιάζει την πραγματική ιστορία της 6χρονης Παλαιστίνιας που σκοτώθηκε πέρυσι στη Γάζα μαζί με την οικογένειά της. Στην παραγωγή συμμετέχουν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ όπως οι Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φίνιξ και Ρούνεϊ Μάρα, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή του φιλμ.

Παράλληλα, η Γκαντότ σχολίασε πρόσφατα την εμπορική αποτυχία της ταινίας της Disney Χιονάτη, στην οποία ενσάρκωσε την Κακιά Βασίλισσα, αποδίδοντάς την εν μέρει στο κλίμα πίεσης που δέχονται οι Ισραηλινοί καλλιτέχνες μετά την 7η Οκτωβρίου.

Το ζήτημα Γκαντότ φαίνεται πως θα παραμείνει στο επίκεντρο της συζήτησης, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι το Φεστιβάλ Βενετίας δεν είναι απλώς ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και σκηνή όπου η πολιτική και η τέχνη διασταυρώνονται δυναμικά.