Νικόλ Σέρζινγκερ: Σκόνταψε στα ρηχά με μπικίνι και τα social την αποθέωσαν

Η Νικόλ Σέρζινγκερ εντυπωσίασε με μπικίνι στο Instagram και μίλησε για πιθανή επανένωση των Pussycat Dolls, αλλά και το ντεμπούτο της στο Broadway.

Η Νικόλ Σέρζινγκερ, η χαρισματική τραγουδίστρια που έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από το εμβληματικό συγκρότημα Pussycat Dolls, προκάλεσε αίσθηση την Παρασκευή με μια ανάρτησή της στο Instagram. Η 47χρονη σταρ μοιράστηκε ένα καλοκαιρινό βίντεο από την παραλία στα social, φορώντας ένα λιτό μπλε μπικίνι που αναδείκνυε τη γυμνασμένη σιλουέτα της.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ασημί γυαλιά ηλίου aviator και φυσικά κυματιστά μαλλιά, ενώ το βίντεο συνοδευόταν από το τραγούδι Lucky της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Ωστόσο, το στιγμιότυπο πήρε απρόσμενη τροπή όταν η Σέρζινγκερ σκόνταψε στα ρηχά νερά. Η ίδια αντέδρασε με χιούμορ, χαμογελώντας στην κάμερα, ενώ οι θαυμαστές της έσπευσαν να τη συγχαρούν για το πόσο «κομψά» ακόμα και η πτώση της έμοιαζε. «Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να σκοντάφτει τόσο όμορφα», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας ακόλουθός της.

Η ανάρτηση της Σέρζινγκερ ήρθε λίγο αφότου πυροδότησε νέες φήμες περί επανένωσης των Pussycat Dolls. Η ίδια φωτογραφήθηκε φορώντας μια μεγάλη χρυσή αλυσίδα με το όνομα του συγκροτήματος, γεγονός που αναζωπύρωσε τα σενάρια για επιστροφή στη σκηνή. Το γυναικείο συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 1995 από τη χορογράφο Ρόμπιν Άντιν, κατέκτησε τα charts τη δεκαετία του 2000 με επιτυχίες όπως το Don’t Cha και το Buttons, αλλά διαλύθηκε το 2010. Παρά την ανακοίνωση περιοδείας το 2019, τα σχέδια ναυάγησαν λόγω της πανδημίας, ενώ το 2021 ακολούθησαν δικαστικές διαμάχες μεταξύ της Άντιν και της Σέρζινγκερ.

Πέρα όμως από τη μουσική, η Σέρζινγκερ συνεχίζει να χτίζει την καριέρα της και στο θέατρο. Πρόσφατα απέσπασε το βραβείο Olivier για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ Sunset Boulevard στο Λονδίνο, όπου υποδύθηκε τη Νόρμα Ντέσμοντ. Η επιτυχία αυτή την οδήγησε στο Broadway, όπου πραγματοποιεί το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στον ίδιο ρόλο. «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι πάντα ονειρευόταν να βρεθεί στη σκηνή του Broadway.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι εργάζεται πάνω σε νέο μουσικό υλικό, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. «Ανυπομονώ να μοιραστώ σύντομα τα νέα μου πρότζεκτ. Όλα στην ώρα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πορεία της Σέρζινγκερ δείχνει πως, παρά τις δυσκολίες και τις φήμες, παραμένει ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της διεθνούς ποπ σκηνής, ισορροπώντας ανάμεσα στη μουσική, την υποκριτική και το θέατρο.