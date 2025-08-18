Ο χορός της Ζόε Σαλντάνα με κίτρινο μπικίνι είναι το mood που χρειαζόμαστε σήμερα

Η Ζόε Σαλντάνα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές

Για τη Ζόε Σαλντάνα, αυτή ήταν μια σπουδαία χρονιά. Ο ρόλος της στο Emilia Perez τής έφερε το πρώτο βραβείο Όσκαρ στην μέχρι τώρα καριέρα της, το οποίο είχε επιπλέον βαρύτητα, αφού η ταινία, συνολικά, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε γύρω από την πρωταγωνίστρια Κάρλα Σοφία Γκασκόν. Βέβαια, η ερμηνεία της δεν τέθηκε ποτέ υπό αμφισβήτηση και άξιζε κάθε βραβείο που κέρδισε.

Η ηθοποιός παίρνει χρόνο για τον εαυτό της και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, ανεβάζοντας ένα στιγμιότυπο στο Instagram της. Η Ζόε Σαλντάνα, επιστρέφοντας από τη παραλία, φορώντας ακόμα το μπικίνι της, χόρεψε έξω από το αυτοκίνητό της, υπό τους ρυθμούς του δημοφιλού τραγουδιού του συγκροτήματος Rodolfo Aicardi con Los Hispanos «La Colegiala», δείχνοντας την καλή και παιχνιδιάρικη διάθεση που έχει.

Τούτου λεχθέντος, η Ζόε Σαλντάνα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Παιχνιδιάρικη καλοκαιρινή καρτ ποστάλ».