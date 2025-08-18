Κέβιν Φέντερλαϊν: Έγραψε βιβλίο για τον γάμο του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αλλά ξεκίνησε κόντρα με τον Σαμ Ασγκάρι

Το βιβλίο του Κέβιν Φέντερλαϊν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά προσωπικό και ειλικρινές

Μετά το βιβλίο του πρώην δημοσιογράφου, Τζεφ Γουάις, για την άνοδο και την απότομη πτώση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, που φέρει τον τίτλο «Waiting for Britney Spears: A True Story, Allegedly», ένα ακόμη έρχεται να προστεθεί για την ίδια: αυτή τη φορά από τον πρώην σύζυγο και πατέρα των δύο παιδιών της, Κέβιν Φέντερλαϊν.

Το βιβλίο με τίτλο «You Thought You Knew», που θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου, αφηγείται τα τρία χρόνια γάμου της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και του Κέβιν Φέντερλαϊν, από τον οποίο απέκτησαν και δύο παιδιά. «Αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικά προσωπικό και ειλικρινές. Πραγματοποίησα τα μεγαλύτερά μου όνειρα, αντιμετώπισα συντριπτικές απογοητεύσεις και υπέμεινα συνεχή χλευασμό, ενώ ταυτόχρονα γινόμουν ο πατέρας που είχαν ανάγκη τα παιδιά μου μέσα σε διαρκή συναισθηματική αναστάτωση. Αν είχες ποτέ απορίες, θα βρεις τις απαντήσεις εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Getty Images / Bauer-Griffin

Η περιγραφή του βιβλίου το χαρακτηρίζει ως «βαθιά προσωπικό και συναισθηματικά προσγειωμένο», ενώ αναφέρει πως αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλά δημόσια για τα γεγονότα και τις σχέσεις που τον διαμόρφωσαν.

Πιο συγκεκριμένα, το «You Thought You Knew» καλύπτει την παιδική του ηλικία στην εργατική τάξη, η οποία περιλάμβανε μια μετακόμιση από το Φρέσνο της Καλιφόρνια στη Νεβάδα, μετά το διαζύγιο των γονιών του όταν ήταν 8 ετών, μέχρι τη ζωή του ως δημόσιο πρόσωπο μετά τον γάμο του με την τραγουδίστρια, καθώς και το διαζύγιο και τις συνέπειες του χωρισμού τους. Υπενθυμίζεται πως ο Κέβιν Φέντερλαϊν είχε κερδίσει την επιμέλεια των παιδιών τους, λαμβάνοντας 20.000 δολάρια μηνιαία διατροφή από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Το σαρκαστικό σχόλιο του Σαμ Ασγκάρι

Η ανακοίνωση του βιβλίου γέννησε όμως και μία νέα κόντρα, με τον τελευταίο σύζυγο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Σαμ Ασγκάρι. Ήταν εκείνος που βρισκόταν δίπλα της κατά την περίοδο της κηδεμονίας της. Αρραβωνιάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021 και παντρεύτηκαν στο σπίτι της τον Ιούνιο του 2022 - με το διαζύγιο να έρχεται τον Αύγουστο του 2023.

Ο ίδιος ρωτήθηκε από το TMZ να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με το βιβλίο, απαντώντας με σαρκασμό πως «ο Κέβιν ήταν ένας επαγγελματίας πατέρας, οπότε θα είναι το πρώτο βιβλίο που θα σου δείξει πώς να είσαι επαγγελματίας πατέρας».