Ο Τζουντ Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν - Σήμερα η παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Νέες φωτογραφίες από το “The Wizard of Kremlin” αποκαλύπτουν τον Τζουντ Λο ως Βλαντιμίρ Πούτιν στην πολυαναμενόμενη ταινία του Olivier Assayas.

Νέες φωτογραφίες από το πολυαναμενόμενο The Wizard of Kremlin έχουν προκαλέσει αίσθηση, αποκαλύπτοντας τη δραματική μεταμόρφωση του Τζουντ Λο στον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ταινία αποτελεί το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Γάλλου σκηνοθέτη Olivier Assayas και ακολουθεί την άνοδο του Πούτιν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Στο πλευρό του Λο, ο Paul Dano θα υποδυθεί τον Vadim Baranov, μια μυθιστορηματική εκδοχή του Vladislav Sourkov, ενώ το καστ συμπληρώνεται από την Alicia Vikander και τον Jeffrey Wright. Η πρώτη επίσημη φωτογραφία της ταινίας που κυκλοφόρησε στο Variety δείχνει τον Λο σχεδόν αγνώριστο ως Πούτιν.

IMDB

Η αφοσίωση του Λο στην απεικόνιση του Πούτιν φαίνεται ξεκάθαρα. Ο Olivier Assayas, σε συνέντευξή του στο Variety, τόνισε ότι η ταινία θα παρουσιάσει μια "λεπτή" και "ενίοτε σκοτεινά κωμική" προσέγγιση, αναδεικνύοντας τόσο τις δημόσιες όσο και τις πιο προσωπικές πλευρές του Ρώσου ηγέτη.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Giuliano da Empoli και το σενάριο υπογράφουν ο Assayas μαζί με τον βραβευμένο Emmanuel Carrère. Το έργο εξετάζει την άνοδο του Πούτιν στη Ρωσία, διερευνώντας τις στρατηγικές, τις πολιτικές του αποφάσεις και τη διαχείριση της εξουσίας του μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο.

Το The Wizard of Kremlin θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 31 Αυγούστου, ενώ η επίσημη κυκλοφορία στις αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2026. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ζακ Γαλιφιανάκη και Τομ Στάριτζ, με τον Law να εμφανίζεται ως ο κεντρικός χαρακτήρας.

Ο Τζουντ Λο είχε παραδεχθεί στο παρελθόν ότι η προοπτική του ρόλου τον είχε "τρομοκρατήσει", λόγω της πολυπλοκότητας και της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του Πούτιν. Η ταινία υπόσχεται να προκαλέσει συζήτηση και πιθανή διαμάχη, δεδομένης της συνεχιζόμενης επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις σκηνοθετικές δεξιότητες του Olivier Assayas στην απεικόνιση ιστορικών και πολιτικών χαρακτήρων με ακρίβεια και δραματική ένταση.

Με το The Wizard of Kremlin, ο Assayas επιχειρεί να προσφέρει ένα παράθυρο στην πολυσύνθετη προσωπικότητα ενός από τους πιο ισχυρούς και αμφιλεγόμενους ηγέτες του σύγχρονου κόσμου, ενώ η μεταμόρφωση του Λο σε Πούτιν αναμένεται να μείνει αξέχαστη στους θεατές.