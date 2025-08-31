Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Στη Βενετία η πρώτη δημόσια εμφάνιση με το 30 καρατίων μονόπετρο

Η αρραβωνιαστικιά του Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, έκανε την πρώτη της εμφάνιση μετά τον αρραβώνα, φορώντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι 30 καρατίων.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, μαγνήτισε τα βλέμματα κατά την άφιξή της στη Βενετία, επιδεικνύοντας το τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων των 30 καρατίων, το οποίο εκτιμάται ότι αγγίζει τα 3 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον πολυσυζητημένο αρραβώνα της με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.

Το 31χρονο μοντέλο από την Αργεντινή και την Ισπανία έδειχνε αβίαστα κομψό καθώς αποβιβάστηκε από vintage σκάφος στο κανάλι της Βενετίας. Tο εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι στο χέρι της ήταν αυτό που έκλεψε την παράσταση.

getty images

Ο Κριστιάνο, 40 ετών, έκανε πρόταση γάμου στις αρχές του μήνα, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία σχέσης με τη Γεωργίνα, με την οποία μοιράζεται δύο κόρες, την επτάχρονη Αλάνα και τη δίχρονη Μπέλα, ενώ εκείνη έχει αναλάβει μητρικό ρόλο και για τα υπόλοιπα τρία παιδιά του ποδοσφαιριστή.

Η είδηση του αρραβώνα τους έγινε γνωστή μέσω Instagram, όπου η Τζορτζίνα ανάρτησε φωτογραφία γράφοντας: «Ναι, το θέλω. Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου». Η ανάρτηση γέμισε με συγχαρητήρια από φίλους και διασημότητες όπως η Λόρεν Σάντσες Μπέζος, η Τέιλορ Γουόρντ και η Σαρλότ Τίλμπουρι.

Ο ίδιος ο Ρονάλντο είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη στο Netflix ότι η πρόταση γάμου θα γινόταν «όταν όλα κάνουν κλικ». Όπως φαίνεται, η στιγμή αυτή ήρθε και το ζευγάρι πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του.

Με το λαμπερό ντεμπούτο της στη Βενετία, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ όχι μόνο εντυπωσίασε με το στυλ της αλλά και επιβεβαίωσε ότι είναι πλέον η μέλλουσα κυρία Ρονάλντο.