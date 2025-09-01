Ενοχλημένη η Αν Χάθαγουεϊ: H παρατήρηση στους παπαράτσι στα γυρίσματα του Devil Wears Prada 2

Το σίκουελ της ταινίας “Ο Διάβολος φοράει Prada” βρίσκεται προ των πυλών και το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στα γυρίσματα. Η εμμονή και η ένταση των παπαράτσι φαίνεται, όμως, πως σύγχυσε την Αν Χάθαγουεϊ.

Τα γυρίσματα της δεύτερης ταινίας για το «Devil Wears Prada» βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους πρωταγωνιστές να δουλεύουν πυρετωδώς την καλοκαιρινή περίοδο, όπως επιβεβαιώνουν οι φωτογραφίες τους από τους δρόμους της Νέας Υόρκη - όπου πραγματοποιούνται πολλές από τις σκηνές. Από την ημέρα που ανακοινώθηκε επίσημα η δημιουργία του σίκουελ, ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη μας και ένα αίσθημα νοσταλγίας μας διαπέρασε. Και αυτό ισχύει για την πλειονότητα των σινεφίλ - και όχι μόνο - με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στο backstage των γυρισμάτων.

Το ακατάπαυστο ενδιαφέρον του κοινού για όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada», έχει αυξήσει τον αριθμό των παπαράτσι που περιμένουν καρτερικά για μερικά «κλικ». Η Αν Χάθαγουεϊ αποτελεί αναμφίβολα μία από τις αγαπημένες τους, αφού τα στιγμιότυπα από το μικρό ατύχημα που είχε τις προάλλες, όταν γλίστρησε στο σκαλοπάτι και της έσπασε το τακούνι, έγινε viral. Η ηθοποιός μπορεί να αντιμετώπισε με χιούμορ το συμβάν, ωστόσο στην επόμενη συνάντησή της με τους φωτογράφους, έβαλε τα όριά της.

Η ενόχληση των Αν Χάθαγουεϊ και Στάνλεϊ Τούτσι με τους φωτογράφους

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο, στο οποίο βλέπουμε την Αν Χάθαγουεϊ να κάνει παρατήρηση στους φωτογράφους, ζητώντας τους να «χαλαρώσουν και να δείξουν σεβασμό». Η ηθοποιός επισημαίνει πως στο σετ υπάρχουν παιδιά, συνεπώς πρέπει να πέσουν οι τόνοι και να ηρεμήσουν, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή των γυρισμάτων.

«Παιδιά, πρέπει να χαλαρώσετε. Υπάρχουν παιδιά στο σετ. Γνωρίζετε όλοι πως υπάρχουν παιδιά στο σετ σήμερα; Συνεπώς, όλοι πρέπει να ηρεμήσετε. Πρόκειται να περάσουμε μια υπέροχη ημέρα, γιατί έχουμε παιδιά εδώ. Σας ευχαριστώ», ήταν τα λόγια που απηύθυνε η Αν Χάθαγουεϊ στους φωτογράφους. Ένας σωματοφύλακας, θέλοντας να ενισχύσει τη θέση της, επανέλαβε τις ίδιες λέξεις, εφιστώντας την προσοχή τους.

Λίγο νωρίτερα, ο συμπρωταγωνιστής της Αν Χάθαγουεϊ, Στάνλεϊ Τούτσι, είχε απευθύνει, επίσης, έκκληση στους παπαράτσι, να μην ξεπεράσουν τα όρια. «Γεια σας παιδιά, ωραία αν βγάζετε φωτογραφίες, αλλά σας παρακαλώ…». Έχουν και οι stars τις δυσκολίες τους.

