Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπιτικό burger: Από το ζυμάρι μέχρι το μπιφτέκι

Αφράτα ψωμάκια, ζουμερά μπιφτέκια και όλη η μαγεία του σπιτικού burger, εύκολα και γρήγορα με την κουζινομηχανή MUM5 Σειρά 4 από τη Bosch Οικιακές Συσκευές

Θες να απολαύσεις το πιο νόστιμο burger χωρίς να βγεις από το σπίτι; Με την κουζινομηχανή MUM5 Σειρά 4 από τη Bosch Οικιακές Συσκευές έχεις στα χέρια σου όλη τη δύναμη για να δημιουργήσεις από το μηδέν ένα λαχταριστό, χειροποίητο burger που συναγωνίζεται επαγγελματικές κουζίνες. Από τα αφράτα, σπιτικά burger buns μέχρι τον φρεσκοαλεσμένο μοσχαρίσιο κιμά, όλα γίνονται εύκολα και με ακρίβεια, χωρίς κόπο, με τον απόλυτο βοηθό σου στην κουζίνα. Πρόσθεσε τσένταρ, BBQ sauce και φρέσκα υλικά για να το φέρεις ακριβώς στα μέτρα σου. Είτε για οικογενειακό δείπνο, είτε για burger night με φίλους, αυτή η συνταγή θα γίνει το απόλυτο hit του καλοκαιριού. Γιατί το τέλειο burger ξεκινά από την κουζίνα σου.

Συνταγή για σπιτικό burger - ψωμάκι και μπιφτέκι

Υλικά για τα burger buns:

700 γρ. αλεύρι

1 κουτ. σούπας μαγιά

70 γρ. ζάχαρη

2 αυγά

80 γρ. λιωμένο βούτυρο

1 ½ κούπα νερό

100 γρ. γάλα

1 πρέζα αλάτι

Υλικά για το burger:

1 κομμάτι μοσχαρίσιο κρέας για κιμά

Μερικές φέτες τυρί τσένταρ

1 μεγάλη ντομάτα

1 μεγάλο κρεμμύδι

BBQ sauce

Διαδικασία:

Ρίχνουμε και ζυγίζουμε όλα τα υλικά στο μπολ ανάδευσης της κουζινομηχανής MUM5 Σειρά 4 και τη βάζουμε σε λειτουργία μέχρι η ζύμη μας να γίνει κολλώδης.

Αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει για 2 ώρες και την κόβουμε σε στρογγυλά κομμάτια.

Τα ψήνουμε στον φούρνο στους 190oC βαθμούς για περίπου 20 λεπτά.

Κόβουμε το μοσχαρίσιο κρέας και το τοποθετούμε στην υποδοχή του εξαρτήματος της κρεατομηχανής που διαθέτει η κουζινομηχανή MUM5 Σειρά 4.

Πλάθουμε τον κιμά σε μπιφτέκια και τα ψήνουμε στο τηγάνι ή στον φούρνο.

Κόβουμε τα λαχανικά σε ροδέλες και τα τοποθετούμε στο burger.

Προαιρετικά, τσιγαρίζουμε λίγο το κρεμμύδι για έξτρα νοστιμιά.

Τοποθετούμε το μπιφτέκι και από πάνω το τυρί για να λιώσει.

Έτοιμο!