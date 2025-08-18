Δεν χρειάζεται να πετάξεις τις φλούδες καρπουζιού – Δες πώς γίνονται μαρμελάδα

Δεν πετάμε τίποτα! Μεταμορφώστε τις φλούδες καρπουζιού σε υπέροχη σπιτική μαρμελάδα με λίγα υλικά και μοναδική γεύση.

Η μαρμελάδα από φλούδες καρπουζιού είναι ένας πρωτότυπος και δημιουργικός τρόπος να αξιοποιήσουμε τις φλούδες αυτού του αγαπημένου καλοκαιρινού φρούτου. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη μαρμελάδα χρησιμοποιώντας μόνο απλά υλικά και ακολουθώντας λίγα και εύκολα βήματα.

Αν και δεν είναι πολύ συνηθισμένη, το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει ευχάριστα. Η ιδέα προκύπτει από την επιθυμία να μειώσουμε τα απόβλητα. Το καλοκαίρι, το καρπούζι είναι ένα από τα πιο δροσερά και ζουμερά φρούτα, αλλά συχνά πετάμε μεγάλο μέρος της φλούδας. Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε, και οι φλούδες του καρπουζιού μπορούν να γίνουν η βάση για μια ιδιαίτερη μαρμελάδα.

Η γεύση της είναι πολύ απαλή και, ακολουθώντας τη συνταγή, μπορούμε να την ενισχύσουμε με βανίλια, κανέλα και εσπεριδοειδή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στολίσει γλυκά, κέικ, τάρτες ή ακόμα και σπιτικό παγωτό. Δοκιμάστε τη μαρμελάδα από φλούδες καρπουζιού στο πρωινό σας και εντυπωσιάστε φίλους και γνωστούς προσφέροντάς τους ένα βαζάκι από αυτή τη νοστιμιά. Τολμήστε τη συνταγή και δεν θα ξαναπετάξετε ποτέ τις φλούδες του καρπουζιού.

Υλικά

1,5 κιλό φλούδες καρπουζιού, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους

500 γρ. ζάχαρη

1 μήλο

1 λεμόνι (χυμός και ξύσμα)

1 πορτοκάλι (χυμός και ξύσμα)

1 ξυλάκι κανέλα

1 λοβό βανίλιας

1 ποτήρι νερό

Εκτέλεση

Αφαιρούμε το πράσινο μέρος από τις φλούδες και ζυγίζουμε 1,5 κιλό καθαρισμένες φλούδες. Τις τοποθετούμε σε μια κατσαρόλα. Προσθέτουμε το μήλο κομμένο σε κύβους, τον χυμό και το ξύσμα από το λεμόνι και το πορτοκάλι, τη ζάχαρη, τη βανίλια, την κανέλα και ένα ποτήρι νερό.

Ανακατεύουμε το μείγμα και το βάζουμε στη φωτιά. Αφήνουμε να βράσει για περίπου μία ώρα, ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, αφήνοντας μια μικρή σχισμή. Μετά από μία ώρα, αφαιρούμε τη βανίλια και την κανέλα. Αν θέλουμε, μπορούμε να αφήσουμε τη μαρμελάδα με κομματάκια ή να την πολτοποιήσουμε με μπλέντερ, ανάλογα με την προτίμησή μας. Γεμίζουμε καυτά βαζάκια που έχουμε προηγουμένως αποστειρώσει. Κλείνουμε τα βαζάκια και τα βράζουμε σε μπεν μαρί για 20 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, η μαρμελάδα διατηρείται έως και δύο χρόνια. Καλή απόλαυση.