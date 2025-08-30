Αφράτο κέικ μπανάνας με φουντούκια χωρίς βούτυρο

Το κέικ μπανάνας είναι ένα αφράτο γλυκό που παρασκευάζεται με πολτοποιημένες μπανάνες. Τα τραγανά φουντούκια στην επιφάνεια το κάνουν ακόμη πιο ξεχωριστό. Δοκιμάστε αυτή την εύκολη συνταγή χωρίς βούτυρο.

Αυτό το κέικ είναι μια πραγματική απόλαυση. Οι ώριμες μπανάνες προσφέρουν γλυκιά και κρεμώδη γεύση, ενώ τα καβουρδισμένα φουντούκια προσθέτουν μια ακαταμάχητη τραγανότητα. Το αφράτο και μαλακό μείγμα αγκαλιάζει τον ουρανίσκο, δημιουργώντας μια συμφωνία γεύσεων. Μόλις βγει από τον φούρνο, γεμίζει τον χώρο με ένα άρωμα που προσθέτει ακόμα περισσότερη θαλπωρή. Οι φέτες, αφράτες και πλούσιες σε γεύση, λιώνουν στο στόμα χαρίζοντας μια γευστική απόλαυση. Δοκιμάστε τη συνταγή χωρίς βούτυρο.

Υλικά

2 αυγά

120 γρ. ζάχαρη

2 μπανάνες

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

90 ml ηλιέλαιο

Χυμός 1 λεμονιού

16 γρ. baking powder

40 γρ. φουντούκια

www.annaontheclouds.it

Εκτέλεση

Πολτοποιούμε τις μπανάνες κομμένες σε ροδέλες μαζί με τον χυμό λεμονιού και τις αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη με ένα μίξερ για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να γίνει ένα ανοιχτόχρωμο και αφράτο μείγμα. Προσθέτουμε σιγά-σιγά το λάδι ενώ συνεχίζουμε το χτύπημα και στη συνέχεια ενσωματώνουμε τον πολτό μπανάνας. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το baking powder και τα προσθέτουμε τα στο μείγμα, δουλεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα με το μίξερ. Μόλις το μείγμα γίνει λείο και ομοιογενές, τοποθετήστε το σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Τρίβουμε χοντρά τα φουντούκια και τα ρίχνουμε στην επιφάνεια του κέικ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C για 40-45 λεπτά. Κάντε το τεστ με το ξυλάκι πριν το βγάλετε από τον φούρνο. Καλή απόλαυση.

Συμβουλές και παραλλαγές

Το κέικ παραμένει αφράτο και μαλακό έως 3 ημέρες αν το φυλάξετε σωστά.

Προσθέστε σταγόνες σοκολάτας για πιο γλυκιά εκδοχή.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα φουντούκια με ξηρούς καρπούς της επιλογής σας ή να τα παραλείψετε σε περίπτωση αλλεργιών.

Αν αγαπάτε την κανέλα, προσθέστε μια πρέζα στο μείγμα για πιο αρωματικό αποτέλεσμα.