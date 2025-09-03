Γλυκό χωρίς ενοχές: Σοκολατένια τούρτα χωρίς ζάχαρη και βούτυρο

Για το απογευματινό μας σήμερα φτιάχνουμε την πιο light σοκολατένια τούρτα που υπάρχει: υπέροχη και χωρίς ούτε ένα γραμμάριο ζάχαρης.

Είστε έτοιμοι για ένα απολαυστικό αλλά και super fit απογευματινό γλυκό; Σήμερα φτιάχνουμε μια σοκολατένια τούρτα που είναι απλά υπέροχη: δεν θα πιστεύει κανείς ότι είναι light. Είναι πραγματικά ξεχωριστή και αν τη δοκιμάσετε, δεν θα θέλετε να φτιάξετε άλλη, γιατί συνδυάζει γλυκύτητα και ελαφρότητα. Μια τούρτα που μπορούμε να φάμε χωρίς το παραμικρό αίσθημα ενοχής, γιατί δεν περιέχει ζάχαρη και βούτυρο και έχει ελάχιστες θερμίδες.

Ιδανική για όσους είναι σε δίαιτα και θέλουν να επανέλθουν σε φόρμα μετά τις υπερβολές των διακοπών, αλλά επίσης τέλεια για όσους αθλούνται: είναι μια fit τούρτα πλούσια σε πρωτεΐνες. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι αυτό το γλυκό δεν χρειάζεται φούρνο, το φτιάχνετε σε λίγα λεπτά και απολαμβάνετε μια δροσερή κρεμώδη γεύση μέχρι την τελευταία μπουκιά. Τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση, κανείς δεν θα καταλάβει ότι είναι light, αντιθέτω θα νομίζουν ότι το αγοράσατε από κάποιο gourmet ζαχαροπλαστείο. Τόσο γευστικό και σοκολατένιο είναι. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

150 γρ. νιφάδες βρώμης χωρίς ζάχαρη

80 γρ. φυστικοβούτυρο χωρίς ζάχαρη

1 λίτρο φυτικό ρόφημα σόγιας σοκολάτα

150 γρ. γιαούρτι σόγιας

8 γρ. αγάρ αγάρ

200 γρ. μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη

unsplash

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε καλά τις νιφάδες βρώμης με το φυστικοβούτυρο και καλύπτουμε τον πάτο της φόρμας. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ρόφημα σοκολάτας σόγιας και διαλύουμε μέσα το αγάρ αγάρ. Αφήνουμε να βράσει περίπου 3 λεπτά και στη συνέχεια αφήνουμε να πάρει λίγο θερμοκρασία δωματίου και προσθέτουμε το γιαούρτι σόγιας. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω στη βάση της βρώμης, στρώνουμε καλά και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον δύο ώρες. Μετά τον χρόνο αυτό, βγάζουμε την τούρτα από το ψυγείο και καλύπτουμε με λιωμένη μαύρη σοκολάτα. Ξαναβάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα πριν το σερβίρισμα. Διακοσμούμε προαιρετικά με νιφάδες σοκολάτας χωρίς ζάχαρη. Καλή απόλαυση.