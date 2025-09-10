Αυτό το κέικ μπανάνας με κρέμα τυριού θα κλέψει τις εντυπώσεις

Το νοστιμότερο κέικ μπανάνας με κρέμα τυριού που έχετε δοκιμάσει.

Το σημερινό κέικ μπανάνας με επικάλυψη κρέμα τυριού είναι ένα αρωματοκό γλυκό για φθινοπωρινές συγκεντρώσεις, απογευματινά καφεδάκια ή οποιαδήποτε στιγμή έχετε παραγινωμένες μπανάνες. Οι λιωμένες ώριμες μπανάνες κρατούν το κέικ αφράτο και υγρό, ενώ το τζίντζερ, η κανέλα και το κάρδαμο του χαρίζουν μια αρωματική, γλυκιά και cozy γεύση. Η ελαφρώς όξινη κρέμα τυριού ισορροπεί τέλεια τη γλυκύτητα και τα μπαχαρικά του κέικ. Θέλετε να πετυχαίνετε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα; Δείτε παρακάτω τις συμβουλές μας.

Συμβουλές

Η τέλεια ώριμη μπανάνα έχει μεγάλες καφέ κηλίδες στη φλούδα. Όσο περισσότερες κηλίδες, τόσο πιο γλυκιά και μαλακή είναι.

Μαλακώστε το βούτυρο και το τυρί κρέμα για να αποφύγετε σβώλους στο γλάσο. Αφήστε τα σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά. Κόψτε τα σε μικρά κομμάτια για πιο γρήγορο αποτέλεσμα.

Αφήστε το κέικ να κρυώσει εντελώς πριν βάλετε το frosting ώστε να μην λιώσει.

Υλικά

Για το κέικ

3 ώριμες μεσαίες μπανάνες, λιωμένες (περίπου 1¼ φλ.)

⅔ φλιτζανιού καστανή ζάχαρη

2 μεγάλα αυγά

6 κ.σ. ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

1 κ.γ. κανέλα + επιπλέον για πασπάλισμα

1 κ.γ. τζίντζερ + επιπλέον για πασπάλισμα

½ κ.γ. κάρδαμο + επιπλέον για πασπάλισμα

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 φλιτζάνι αλεύρι ολικής άλεσης

¾ φλιτζανιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

¼ κ.γ. αλάτι

Για την επικάλυψη (frosting)

170 γρ. τυρί κρέμα (περίπου ¾ φλ.)

2 κ.σ. ανάλατο βούτυρο

¾ φλιτζανιού ζάχαρη άχνη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Προετοιμασία κέικ: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τις λιωμένες μπανάνες, την καστανή ζάχαρη, τα αυγά, το λιωμένο βούτυρο, την κανέλα, το τζίντζερ, το κάρδαμο και τη βανίλια με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ύστερα προσθέτουμε το αλεύρι ολικής, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, τη σόδα και το αλάτι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενσωματωθούν και μεταφέρουμε το μίγμα σε ένα ταψί. Στη συνέχεια ψήνουμε το κέικ στον φούρνο μέχρι μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο να βγαίνει καθαρή, περίπου 30 λεπτά. Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στο ταψί πάνω σε σχάρα, περίπου 1 ώρα.

Προετοιμασία frosting: Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε το τυρί κρέμα και το βούτυρο με το μπλέντερ σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να γίνει λείο, περίπου 2 λεπτά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια και χτυπάμε σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει, περίπου 3 λεπτά. Ύστερα απλώνουμε το frosting πάνω στο κρύο κέικ. Πασπαλίζουμε με λίγη επιπλέον κανέλα, τζίντζερ ή κάρδαμο και απολαμβάνουμε.