Αυτό το cheesecake με κακάο και βατόμουρα πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις

Το cheesecake είναι από τα πιο αγαπημένα μας γλυκά και αυτή η εκδοχή με κακάο και βατόμουρα είναι πραγματικά απολαυστική. Η προετοιμασία του είναι εύκολη και διασκεδαστική, ενώ το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει.

Το cheesecake με κακάο και βατόμουρα αποτελεί μία από τις πιο λαχταριστές παραλλαγές της διάσημης αμερικανικής εκδοχής. Το κλασικό New York Cheesecake παραμένει αξεπέραστο, αλλά οι παραλλαγές του μας δίνουν την ευκαιρία να πειραματιστούμε με υλικά και γεύσεις. Σε αυτή τη συνταγή, έχουμε μια τραγανή βάση από μπισκότα κακάο, ένα κρεμώδες στρώμα τυριού και μια υπέροχη επικάλυψη με βατόμουρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή για τον χρόνο ψύξης στο ψυγείο, ώστε να «δέσει» σωστά το γλυκό. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

600 γρ. τυρί κρέμα

200 γρ. μπισκότα κακάο

200 γρ. κρέμα γάλακτος

180 γρ. ζάχαρη

60 γρ. βούτυρο

60 γρ. κουβερτούρα

50 γρ. φουντούκια

30 γρ. κακάο άγλυκο

20 γρ. φύλλα ζελατίνης

3 συσκευασίες βατόμουρα (125 γρ. η καθεμία)

Εκτέλεση

Μουλιάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό. Θρυμματίζουμε τα μπισκότα στο μπλέντερ και τα ανακατεύουμε με το λιωμένο βούτυρο και τη λιωμένη κουβερτούρα. Προσθέτουμε τα φουντούκια και ξαναχτυπάμε, ώστε να μείνουν χοντροκομμένα. Απλώνουμε το μείγμα σε στρογγυλή φόρμα (20 εκ.), στρωμένη με λαδόκολλα, πιέζοντάς το ώστε να σχηματίσει μια συμπαγή βάση. Ύστερα την τοποθετούμε στο ψυγείο.

Ανακατεύουμε το τυρί κρέμα με 100 γρ. ζάχαρη, την κρέμα γάλακτος και το κακάο. Λιώνουμε τη μισή ζελατίνη (στραγγισμένη) σε μια κατσαρόλα και την ενσωματώνουμε στο μείγμα του τυριού. Ρίχνουμε την κρέμα πάνω στη βάση και ξαναβάζουμε στο ψυγείο. Σε μια άλλη κατσαρόλα βράζουμε 2 συσκευασίες βατόμουρα με 80 γρ. ζάχαρη και λίγο νερό για 3 λεπτά. Τα πολτοποιούμε και τα περνάμε από σήτα. Στο ζεστό μείγμα διαλύουμε τη ζελατίνη που έχει μείνει. Ρίχνουμε την κρέμα βατόμουρου πάνω από τη στρώση τυριού και διακοσμούμε με τα υπόλοιπα βατόμουρα, ώστε να βυθιστούν ελαφρά στη γέμιση. Αφήνουμε το cheesecake στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες. Σερβίρουμε διακοσμημένο με βρώσιμα λουλούδια ή φυλλαράκια αρωματικών βοτάνων. Καλή απόλαυση.