Αφράτα muffins καρότου χωρίς ζάχαρη

Μια πανεύκολη και γρήγορη συνταγή, χωρίς ζάχαρη, με τα χρώματα του καρότου.

Υπάρχουν γλυκά που δεν χρειάζονται υπερβολή για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Λίγα απλά υλικά, σωστοί συνδυασμοί και ένα άρωμα που θυμίζει σπιτική θαλπωρή αρκούν για να γεμίσει το σπίτι με μυρωδιές και χαμόγελα. Τα muffinw καρότου με λεμόνι και τζίντζερ είναι ακριβώς αυτό: μια μικρή γλυκιά απόλαυση που παντρεύει τη φρεσκάδα των εσπεριδοειδών με τη ζεστασιά των μπαχαρικών. Ελαφριά, αφράτα και υγιεινά, είναι το ιδανικό συνοδευτικό για τον καφέ ή το τσάι σας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Υλικά

350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (τύπου 00)

250 γρ. καρότα

1 λεμόνι

100 γρ. βύνη σιταριού

100 ml γάλα σόγιας

70 ml ηλιέλαιο

2 κ.γ. φρέσκο τζίντζερ τριμμένο

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τα καρότα και τα κόβουμε σε κομμάτια. Τρίβουμε τη φλούδα του λεμονιού και στύβουμε τον χυμό του. Ύστερα προσθέστε και τα δύο στα καρότα. Στη συνέχεια βάζουμε στο μίξερ τα καρότα με το λεμόνι, τη βύνη, το ηλιέλαιο και το τζίντζερ και χτυπάμε καλά μέχρι να έχουμε μια λεία κρέμα.

Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και προσθέτουμε το μείγμα καρότου, αραιώνοντας με το γάλα σόγιας. Μοιράζουμε το μείγμα σε χάρτινες θήκες για muffins ή σε ελαφρώς λαδωμένες φόρμες. Τέλος ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25-30 λεπτά. Καλή απόλαυση.