Πουτίγκα σοκολάτας με σπόρους chia και φυστικοβούτυρο, πλούσια σε πρωτεΐνη

Ένα εύκολο και θρεπτικό πρωινό που συνδυάζει φυτικές ίνες, ωμέγα-3 και πρωτεΐνη σε κάθε κουταλιά.

Αν θέλετε ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια, δοκιμάστε αυτή την πουτίγκα με σπόρους chia και φυστικοβούτυρο, πλούσια σε πρωτεΐνη. Οι σπόροι chia δημιουργούν μια πηχτή, κρεμώδη υφή ενώ παράλληλα προσφέρουν φυτικές ίνες και υγιεινά ωμέγα-3 λιπαρά. Το φυστικοβούτυρο δίνει γεύση και φυτική πρωτεΐνη, ενώ ισορροπείται από τις βαθιές νότες κακάο. Ετοιμάστε το από το προηγούμενο βράδυ και θα έχετε ένα έτοιμο προς κατανάλωση πρωινό, θρεπτικό και απολαυστικό.

Υλικά

3 φλιτζάνια άγλυκο γάλα σόγιας

¾ φλιτζανιού σπόρους chia

¼ φλιτζανιού κακάο, συν επιπλέον για πασπάλισμα

⅛ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

2 κουταλιές της σούπας σιρόπι σφενδάμου + 1 κουταλάκι του γλυκού, χωρισμένα

1½ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, χωρισμένα

¾ φλιτζανιού στραγγιστό γιαούρτι

⅓ φλιτζανιού απαλό φυστικοβούτυρο

Εκτέλεση

Χτυπάμε μαζί σε ένα μεγάλο μπολ: 3 φλιτζάνια γάλα σόγιας, ¾ φλιτζανιού σπόρους chia, ¼ φλιτζανιού κακάο, ⅛ κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλιές σιρόπι σφενδάμου και 1 κουταλάκι βανίλιας, μέχρι να ομογενοποιηθούν. Σκεπάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να πήξει, τουλάχιστον για 12 ώρες.

Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε ¾ φλιτζανιού γιαούρτι, ⅓ φλιτζανιού φυστικοβούτυρο, το υπόλοιπο 1 κουταλάκι σιρόπι σφενδάμου και ½ κουταλάκι βανίλιας, μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Σκεπάζουμε και διατηρούμε στο ψυγείο μέχρι να το χρησιμοποιήσετε.

Ανακατεύουμε ξανά το μείγμα chia αφού κρυώσει και το μοιράζουμε ομοιόμορφα σε 4 βαζάκια ή μικρά μπολ (περίπου 1 φλιτζάνι το καθένα). Ύστερα ανακατεύουμε το μείγμα φυστικοβούτυρου αν χρειαστεί και το απλώνουμε από πάνω (περίπου ¼ φλιτζανιού το καθένα). Πασπαλίζουμε με επιπλέον κακάο, αν θέλουμε.