3 εύκολα σνακ με μπανάνα για το σχολικό lunch box του παιδιού σου

Εύκολες, υγιεινές και νόστιμες ιδέες με μπανάνα που ταιριάζουν τέλεια στο σχολικό κολατσιό.

Αυτά είναι 3 από τα αγαπημένα μας σνακ για το σχολικό κολατσιό – φτιάχνονται γρήγορα, αλλά είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά που κρατούν τα παιδικά στομαχάκια χορτάτα και χαρούμενα όλη μέρα. Από τις φυσικά γλυκές μπάρες με μπανάνα και χουρμάδες μέχρι το αφράτο μπανανόψωμο και τα πάντα δημοφιλή muffins μπανάνας με σοκολάτα, αυτά τα σνακ είναι τέλεια για το σχολικό ταπεράκι. Ας δούμε μαζί πώς θα τα ετοιμάσουμε.

Μπάρες βρώμης με μπανάνα και χουρμάδες: Ένα νόστιμο σνακ

Freepik

Αυτό είναι το τέλειο σνακ για το κολατσιό. Έχουμε φτιάξει πολλές παραλλαγές τους, αλλά αυτές οι μπάρες πάντα βρίσκουν θέση στο lunchbox. Είναι ιδανικές και για πρωινό, μπαίνουν στην κατάψυξη χωρίς πρόβλημα και βολεύουν πολύ όταν είστε συνεχώς στον δρόμο. Γεμάτες θρεπτικά υλικά, εύκολες στην παρασκευή και γεμάτες γεύση, θα γίνουν αγαπημένη συνήθεια για τα μικρά σας. Απαλές, μαστιχωτές και φυσικά γλυκές από τα φρούτα, αυτές οι μπάρες είναι τέλειες για το σχολικό ταπεράκι, για ένα γρήγορο πρωινό ή για on-the-go σνακ.

Υλικά

200 γρ. βρώμη (περίπου 1¾ φλιτζάνια) – μπορείτε να αντικαταστήσετε με χωρίς γλουτένη βρώμη

1 μπανάνα

6 χουρμάδες ψιλοκομμένοι

2 κ.σ. σπόροι chia

100 ml γάλα (περίπου ½ φλιτζάνι, ζωικό ή φυτικό)

2 αυγά

10 γρ. μέλι (ή σιρόπι σφενδάμου για vegan εκδοχή)

1 κ.γ. εκχύλισμα/άρωμα βανίλιας

Εκτέλεση

Ρυθμίζουμε τον φούρνο στους 180ºC στον αέρα. Έτσι θα είναι έτοιμος στη σωστή θερμοκρασία για το ψήσιμο των μπαρών. Στρώνουμε ένα ταψάκι 23 εκ. με λαδόκολλα, αφήνοντας λίγο περιθώριο να εξέχει ώστε να βγουν εύκολα μετά οι μπάρες. Αναμειγνύουμε τα στερεά υλικά. Σε ένα μπολ βάζουμε: τη βρώμη, την μπανάνα, τους ψιλοκομμένους χουρμάδες και τους σπόρους chia. Ανακατεύουμε καλά για να μοιραστούν ομοιόμορφα. Ετοιμάζουμε ε το μείγμα των υγρών. Σε άλλο μπολ χτυπάμε: το γάλα, τα αυγά, το μέλι και τη βανίλια, μέχρι να ενωθούν και να έχουμε ένα λείο μείγμα.

Στη συνέχεια συνδυάζουμε υγρά και στερεά. Ρίχνουμε το μείγμα των υγρών μέσα στο μπολ με τα στερεά και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Το μείγμα θα είναι παχύρρευστο και κολλώδες. Ύστερα το μεταφέρουμε στο ταψί, ισιώνουμε την επιφάνεια με ένα κουτάλι ή σπάτουλα για να απλωθεί ομοιόμορφα και ψήνουμε στον φούρνο για 20–25 λεπτά.

Οι μπάρες θα πρέπει να είναι χρυσαφένιες στις άκρες και σταθερές στο κέντρο. Όταν είναι έτοιμες βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και τις αφήνουμε να κρυώσουν περίπου 10 λεπτά μέσα στο ταψί. Έπειτα, με τη βοήθεια της λαδόκολλας, βγάζουμε τις μπάρες και τις αφήνουμε στη σχάρα να κρυώσουν εντελώς. Μόλις κρυώσουν, τις κόβουμε σε ό,τι σχήμα θέλουμε.

Τα καλύτερα muffins μπανάνας και κομματάκια σοκολάτας

Freepik

Αυτά τα muffins είναι μαλακά, αφράτα και γεμάτα πλούσια γεύση μπανάνας με μικρές δόσεις σοκολάτας σε κάθε μπουκιά. Είναι πανεύκολα, δεν χρειάζονται πολλά υλικά και ξετρελαίνουν μικρούς και μεγάλους. Τέλεια για το ταπεράκι, για απογευματινό σνακ ή για ένα cosy treat το Σαββατοκύριακο. Ένας λόγος που αυτά τα muffins είναι από τις πιο αγαπημένες μας συνταγές.

Υλικά

2 ώριμες μπανάνες, πολτοποιημένες

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

100 γρ. ζάχαρη

100 ml ελαφρύ λάδι (ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο ή ελαφρύ ελαιόλαδο)

2 μεγάλα αυγά

180 γρ. γιαούρτι στραγγιστό ή απλό

80 γρ. σταγόνες σοκολάτας + λίγες επιπλέον για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

Ρυθμίζουμε τον φούρνο στους 170°C και στρώνουμε μιαφόρμα για muffins με χάρτινεςθήκες. Στη συνέχεια λιώνουμε τις μπανάνες σε ένα μικρό μπολ μέχρι να γίνουν κρέμα. Ύστερα ετοιμάζουμε τα στερεά υλικά. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και τη ζάχαρη και τα ανακατεύουμε. Σε ένα άλλο μπολ χτυπάμε με σύρμα το λάδι, το γιαούρτι και τα αυγά μέχρι να γίνουν λείο μείγμα. Συνδυάζουμε τα υλικά, ρίχνοντας το μείγμα των υγρών στο μπολ με τα στερεά. Προσθέτουμε τις λιωμένες μπανάνες και τις σταγόνες σοκολάτας. Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ενωθούν — μην το παρακάνετε στο ανακάτεμα.

Γεμίζουμε τις φόρμα για muffins ομοιόμορφα και πασπαλίζουμε από πάνω με λίγες έξτρα σταγόνες σοκολάτας. Στη συνέχεια ψήνουμε στον φούρνο για 25–28 λεπτά, ή μέχρι να ροδίσουν και να βγαίνει καθαρό ένα καλαμάκι/μαχαίρι από το κέντρο. Μετά το ψήσιμο, βγάζουμε muffins από τις φόρμες και τα αφήνουμε σχάρα να κρυώσουν.

Η πιο νόστιμη συνταγή για ψωμί μπανάνας

Freepik

Ψάχνετε για μια απολαυστική προσθήκη στο κολατσιό του παιδιού σας; Το ψωμί μπανάνας είναι πανεύκολο και λαχταριστό. Αφράτο και ελαφρύ, είναι σίγουρο ότι θα ξετρελάνει τα παιδιά. Λατρεύεται για την απαλή υφή του και την τέλεια γεύση του. Μπορείτε βάλετε ένα ή και δύο κομμάτια στο lunchbox, να το σερβίρετε σαν απογευματινό ή να το απολαύσετε ζεστό με λίγο βούτυρο. Είναι τόσο νόστιμο όσο και πρακτικό.

Υλικά

400 γρ. ώριμες μπανάνες, καθαρισμένες

2 αυγά

100 ml φυστικέλαιο

100 γρ. ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας μέλι

250 γρ. αλεύρι

6 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

Αλάτι

Εκτέλεση

Βάζουμε στο μπλέντερ τα αυγά, τη ζάχαρη και το μέλι και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε το σπορέλαιο και ανακατεύουμε ξανά. Μετά προσθέτουμε λίγο λίγο το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε τις μπανάνες, ολόκληρες και ανακατεύουμε γρήγορα για να μείνουν μερικά ολόκληρα κομμάτια. Ρίχνουμε το μείγμα σε μια βουτυρωμένη φόρμα για κέικ και διακοσμούμε με δύο φέτες μπανάνας. Μαγειρεύουμε στον φούρνο στους 180 βαθμούς για 50/60 λεπτά, δοκιμάζοντας με μια οδοντογλυφίδα πριν το βγάλουμε από τον φούρνο.

Το να ετοιμάζετε καθημερινά το κολατσιό του παιδιού σας δεν χρειάζεται να είναι πρόκληση—ειδικά όταν έχετε μερικά νόστιμα, σπιτικά treats έτοιμα. Αυτά τα τρία σνακ είναι εύκολα, θρεπτικά και φτιαγμένα με αγάπη—όπως ακριβώς πρέπει να είναι τα σχολικά σνακ.