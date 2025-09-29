Τα καραμελωμένα αχλάδια με κανέλα και φιστίκια είναι το γλυκό που θα λατρέψεις

Μια κλασική συνταγή σε μια πρωτότυπη και εντυπωσιακή εκδοχή, ιδανική ακόμα και ως επιδόρπιο για ξεχωριστές περιστάσεις.

Τα καραμελωμένα αχλάδια είναι μια πολύ απλή συνταγή αλλά τόσο νόστιμη που μπορούμε να τα ετοιμάσουμε και να τα σερβίρουμε ακόμα και στις πιο ιδιαίτερες και ειδικές στιγμές. Παρασκευάζονται με λίγα υλικά που μπορούμε να προσαρμόσουμε σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας και μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε εντυπωσιακές παρουσιάσεις προσθέτοντας γιαούρτι, παγωτό, ξηρούς καρπούς, σιρόπια και ότι άλλο θέλουμε. Αν λοιπόν ψάχνετε για συνταγές με αχλάδι ως επιδόρπιο αλλά θέλετε να αποφύγετε τα κλασικά γλυκά, αυτά τα ψημένα αχλάδια είναι η ιδανική επιλογή.

Υλικά

Για τα καραμελωμένα αχλάδια

2 αχλάδια

150 ml νερό

50 γρ. ζάχαρη

Ξύσμα λεμονιού κατά βούληση

1 μικρό ποτηράκι μπράντυ

1 ράβδος κανέλα

Για το σερβίρισμα

Γιαούρτι κατά βούληση

Θρυμματισμένα φιστίκια Αιγίνης κατά βούληση

Εκτέλεση

Ρίχνουμε το νερό σε μια μεσαία κατσαρόλα και προσθέτουμε το μπράντυ, την κανέλα, τη ζάχαρη και το ξύσμα λεμονιού. Φέρνουμε σε βρασμό με χαμηλή φωτιά. Εν τω μεταξύ, κόβουμε τα αχλάδια στη μέση και αφαιρούμε το κουκούτσι. Μόλις το σιρόπι αρχίσει να βράζει, βουτάμε τα αχλάδια από τη μια πλευρά. Γυρίζουμε τα αχλάδια από την άλλη πλευρά ώστε το σιρόπι να καλύψει ομοιόμορφα την επιφάνεια. Μαγειρεύουμε τα αχλάδια στο σιρόπι για 15–20 λεπτά. Όταν είναι έτοιμα, τα τοποθετούμε πάνω σε ένα στρώμα γιαουρτιού σε πιατέλα. Περιχύνουμε με το σιρόπι και ολοκληρώνουμε με θρυμματισμένα φιστίκια Αιγίνης. Τα καραμελωμένα αχλάδια είναι έτοιμα για απόλαυση.