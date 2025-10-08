Γρήγορα, ελαφριά και αρωματικά muffins με μήλα στο air fryer

Τα muffins με μήλα στο air fryer είναι ελαφριά και γρήγορα, ιδανικά για πρωινό ή για ένα απογευματινό σνακ.

Αν αγαπάτε τα σπιτικά γλυκά αλλά δεν θέλετε να περνάτε ώρες στην κουζίνα, αυτά τα muffins με μήλα στο air fryer θα γίνουν η νέα σας αγαπημένη συνταγή. Ετοιμάζονται σε λίγα λεπτά, χωρίς φούρνο, με απλά υλικά και αποτέλεσμα απίστευτα αφράτο και ζουμερό. Το φυσικό άρωμα του μήλου και της βανίλιας γεμίζει το σπίτι, ενώ το air fryer εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο και λιγότερα λιπαρά. Ιδανικά για πρωινό, σνακ ή ένα ελαφρύ επιδόρπιο που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Υλικά

2 μήλα

125 γρ. γιαούρτι

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

60 γρ. ζάχαρη

55 γρ. λιωμένο βούτυρο

10 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 λοβό βανίλιας (οι σπόροι)

1 πρέζα αλάτι

1 αυγό

pexels

Εκτέλεση

Χτυπάμε το αυγό με τη ζάχαρη για μερικά λεπτά. Ύστερα προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε το λιωμένο (χλιαρό) βούτυρο συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Προσθέτουμε τους σπόρους της βανίλιας και μια πρέζα αλάτι. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και τα ρίχνουμε στο μείγμα. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Πλένουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες. Στη συνέχεια τα προσθέτουμε στο μείγμα και ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα. Ετοιμάζουμε τα φορμάκια κατάλληλα για το air fryerα και τα γεμίζουμε μέχρι τα ¾. Ψήνουμε στους 150°C για περίπου 15 λεπτά. Καλή απόλαυση.

Συμβουλές

Αν θέλετε, μπορείς να εμπλουτίσετε το μείγμα με σταγόνες σοκολάτας, καρύδια ή φιλέ αμυγδάλου. Μπορείτε επίσης να πασπαλίσετε την επιφάνεια με λίγη ζάχαρη άχνη. Για έξτρα άρωμα, πρόσθεσέ λίγη κανέλα, κάρδαμο ή ξύσμα από βιολογικό λεμόνι αντί για βανίλια. Φυλάξτε τα muffins σε θερμοκρασία δωματίου, μέσα σε αεροστεγές δοχείο, έως και 3 ημέρες.