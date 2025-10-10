Το πιο ελαφρύ κέικ με κακάο και καρύδα – χωρίς αλεύρι, ζάχαρη και βούτυρο

Ένα κέικ που λιώνει στο στόμα.

Αν ψάχνετε ένα γλυκό που να είναι ελαφρύ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς αλεύρι, χωρίς βούτυρο και χωρίς τύψεις, αυτό το κέικ κακάο – καρύδας είναι η ιδανική επιλογή. Χάρη στο γιαούρτι, το κακάο και το μέλι έχει υπέροχη υφή, πλούσια γεύση σοκολάτας και είναι φιλική για όσους αποφεύγουν τη γλουτένη ή τη ζάχαρη. Μια υγιεινή απόλαυση που μπορείτε να απολαμβάνετε χωρίς ενοχές.

Υλικά

270 γρ. γιαούρτι

50 γρ. άμυλο πατάτας

20 γρ. κακάο άγλυκο

15 γρ. τριμμένη καρύδα

3 αυγά

70–80 γρ. μέλι

4 γρ. μπέικιν πάουντερ

pexels

Εκτέλεση

Ξεκινάμε χωρίζοντας τους κρόκους από τα ασπράδια και κρατάμε τα ασπράδια στην άκρη. Χτυπάμε τους κρόκους με το μέλι με ένα σύρμα ή μίξερ μέχρι να γίνουν αφράτοι και ανοιχτόχρωμοι. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε καλά. Ύστερα προσθέτουμε το κακάο, το άμυλο πατάτας, το μπέικιν πάουντερ (κοσκινισμένα) και την τριμμένη καρύδα και ανακατεύουμε ώσπου να ομογενοποιηθούν.

Χτυπλαμε τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα και ενσωματώνουμε τα απαλά στο μείγμα με μια σπάτουλα, ανακατεύοντας από κάτω προς τα πάνω για να μη χάσει τον όγκο του. Αλείφουμε με λίγο λάδι και πασπαλίζουμε με κακάο ένα ταψάκι διαμέτρου 18 εκ., έπειτα ρίχνουμε μέσα το μείγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για περίπου 40 λεπτά. Όταν ψηθεί, βγάζουμε το κέικ από τον φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει τελείως — είναι φυσιολογικό να ξεφουσκώσει ελαφρώς. Τέλος, ξεφορμάρουμε, πασπαλίζουμε με λίγη τριμμένη καρύδα και το αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα πριν το σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.